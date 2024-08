Trecho na BR-324 é liberado após remoção de contêiner que travou pista

Processo de remoção do material teve início por volta das 22h - Foto: Reprodução

Após ficar boa parte do dia atravessado na BR-324, em trecho que fica no bairro do Cabula, em Salvador, o contêiner que tombou na localidade foi removido na noite desta quinta-feira, 22. A informação foi confirmada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com a autarquia municipal, o processo de remoção do material teve início por volta das 22h, mas foi concluído somente em torno de 00h50.

O contêiner transportava maçãs e caiu do caminhão na altura da “ladeira do Cabula”, um dos acessos à BR-324 e localidade bastante movimentada na cidade. Em função do bloqueio parcial da via, o trânsito ficou bastante congestionado na região.

Ainda segundo a Transalvador, para remover o contêiner da pista, foi necessário uma operação durante a noite por conta do baixo movimento de veículos no local. A remoção foi realizada pela seguradora do proprietário do caminhão.