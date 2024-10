Três pessoas em situação de rua são executadas no Centro de Salvador

Caso aconteceu na rua do Sodré, no bairro Dois de Julho, em Salvador - Foto: Divulgação | Redes sociais

Três pessoas morreram e uma foi baleada na noite desta sexta-feira, 11, na rua do Sodré, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

Informações preliminares indicam que traficantes do Comando Vermelho que atuam na Gamboa cometeram os crimes. Eles teriam chegado em um carro e deram vários tiros em três homens e uma mulher, todos em situação de rua, e que seriam usuários de drogas. Um dos homens foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar e a Polícia Civil reforçaram a atuação para identificar autores de ataque. Além disso, câmeras na região da Rua do Sodré e Ladeira da Preguiça, no Centro Antigo da capital, são analisadas.

Além da ampliação do trabalho preventivo e da atuação das equipes de investigação, a SSP informou que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realiza perícia no local para encontrar vestígios que auxiliem na identificação dos criminosos envolvidos.

"Equipes do 18° Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam reforço do patrulhamento e das ações de inteligência, com o objetivo de localizar os criminosos que atacaram moradores de rua, na região da Rua do Sodré e da Ladeira da Preguiça. A ocorrência aconteceu na noite desta sexta-feira, 11. Quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Informações sobre possíveis autores, modelo, cor e placa do veículo podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP)", complementa a nota.