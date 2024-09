Três pessoas são presas com drogas em Luís Eduardo Magalhães

Foram encontradas 932g de cocaína e 2,1 kg de maconha - Foto: Divulgação

Dois homens e uma mulher foram presos com drogas, na tarde de quarta-feira, 4, por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) em Luís Eduardo Magalhães. Com os suspeitos, foram encontradas 932g de cocaína, 2,1 kg de maconha e 4 balanças de precisão.

De acordo com informações da Polícia Militar, eles foram acionados para verificar denúncia que um homem estaria fazendo entrega de drogas a bordo de uma motocicleta. Após rondas, os militares visualizaram o indivíduo com as mesmas características da denúncia. Durante a abordagem e buscas, foram encontradas porções de cocaína.



Ainda segundo a polícia, o motociclista informou que realizava entrega dos entorpecentes, indicando o local onde encontraria um casal que iria fornecer mais drogas. Após receber as informações, os pms identificaram os suspeitos e após as buscas, mais substâncias foram localizadas.