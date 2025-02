Triplo homicídio: dois adolescentes e um jovem são mortos em Salvador

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag .A TARDE

Dois adolescentes e um jovem foram mortos a tiros na noite de terça-feira, 22. O caso aconteceu na rua Desembargador Júlio de Brito, na Baixa de Quintas, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Caique Santos Costa, Vitória Gabriele Costa Cruz, ambos com 15 anos, e Railan Andrade Santos, de 18. Não há detalhes das circunstâncias, autoria ou motivação.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM). As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer o crime.