Turista baleado na cabeça passa por cirurgia e deixa UTI

Turista foi baleado durante tentativa de assalto - Foto: Divulgação

O turista suíço Christophe Moser, de 59 anos, que foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no bairro de Stella Maris, em Salvador, passou por uma cirurgia e se recupera. O engenheiro elétrico e professor de doutorado está internado num hospital particular da capital. O crime foi cometido na última quinta-feira, 8, e o suspeito morreu no dia seguinte, na sexta-feira, 9, durante confronto com a Polícia Militar.



Após o procedimento, Moser deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde de segunda-feira, 12, e se recupera no quarto da unidade médica.

Christophe é natural de Lausanne, na Suiça, e casado há nove anos com Marli, nascida em Salvador. Esta foi a primeira vez que ele trouxe os três filhos para conhecer a terra natal da mãe.

Suspeito morto em confronto

Railan Santos Barbosa, de 27 anos, foi localizado na Rua Duque de Caxias, no Bairro da Paz, na tarde de sexta-feira. Ele morreu após trocar tiros com equipes da Polícia Civil e, no revide, foi atingido. Apesar de ter sido socorrido ao Hospital Menandro de Faria, não resistiu.

Com ele, que estava usando tornozeleira eletrônica, foram localizadas duas facas e um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e duas intactas. Todo o material foi apresentado na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.