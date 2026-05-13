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Universidade oferece atendimento para declaração do Imposto de Renda

Ação será realizada em shopping de Salvador entre os dias 15 e 16 de maio

Gustavo Nascimento
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Imagem ilustrativa da imagem Universidade oferece atendimento para declaração do Imposto de Renda
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Contribuintes que ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda, processo cujo prazo se encerra no dia 29 de maio, poderão contar com atendimento gratuito promovido pela Unijorge, em parceria com o Shopping Center Lapa, nos dias 15 e 16 de maio, das 9h às 18h, na Praça de Eventos do empreendimento, localizada no piso L1.

O serviço será realizado pelo Núcleo de Gestão Contábil da universidade, com alunos do curso de Ciências Contábeis previamente capacitados, sob a supervisão de professores.

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É necessário realizar o agendamento prévio de horário na página de eventos da Unijorge: https://eventos.unijorge.com.br/irpf2026centerlapa-726351/

Entenda a ação

A ação é exclusiva para declarações simplificadas, de forma que o público poderá ter a declaração feita na hora, com suporte em todas as etapas: documentação, envio para a Receita Federal e entrega do recibo.

Adriano Araújo, coordenador de Ciências Contábeis da Unijorge, afirmou que os contribuintes serão auxiliados principalmente na conferência das informações da declaração pré-preenchida com o Informe de Rendimentos.

O especialista ressalta que a Receita Federal extinguiu a DIRF em 2025 e que as empresas passaram a utilizar o eSocial e a EFD-Reinf para o envio das informações fiscais. “A falta de conferência desses dados tem levado muitos brasileiros à malha fina”, destaca.

Questão social

Além do apoio aos contribuintes, a iniciativa estimula a solidariedade com o pedido de doação de 1 kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

“A ação reforça o compromisso do shopping em oferecer serviços úteis e acessíveis para a comunidade, aproximando os clientes de iniciativas que facilitam o dia a dia e ainda incentivam a solidariedade”, afirma a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz.

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Tags

atendimento fiscal declaração ir Imposto de Renda Solidariedade Unijorge

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