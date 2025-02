UPA de Brotas lança ‘Leitura no Leito’ para humanizar atendimentos

A ação começou na última quinta-feira, 23 - Foto: Divulgação

A UPA de Brotas, em Salvador, deu início ao projeto "Leitura no Leito" como parte de suas ações de humanização, com o objetivo de oferecer acolhimento e conforto aos pacientes e seus acompanhantes durante o período de acolhimento.

A ação começou na última quinta-feira, 23. O "Leitura no Leito" disponibiliza uma variada seleção de materiais de leitura, como gibis, revistas, obras literárias, livros infantis, entre outros, que são disponibilizados na unidade e podem ser solicitados junto à equipe. Além de promover entretenimento, a ação busca criar uma atmosfera mais leve e menos impessoal dentro do ambiente de atendimento.

A estreia contou com momentos especiais, marcados pela participação da enfermeira e poetisa Carolina Miranda do Espírito Santo e da psicóloga Rafaela Quaresma Côrtes, que interagiram com os pacientes de forma emocionante. Os pacientes que participaram da estreia elogiaram a iniciativa, relatando como a leitura os ajudou a se sentirem mais acolhidos.

A ideia nasceu da dedicação da equipe multiprofissional e da gestão da UPA de Brotas, que integra a rede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e viu na literatura uma ferramenta poderosa para cuidar não apenas do corpo, mas também da mente.

O projeto segue em linha com os esforços do INTS de promover uma saúde mais humana e acessível. O "Leitura no Leito" deve ser ampliado nos próximos meses, reafirmando o compromisso da UPA de Brotas em proporcionar atendimento humanizado e inovador.