IBCR anuncia resultado de seleção para uro-oncologia e cirurgia robótica

O Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR) anunciou o resultado do 4º processo seletivo do seu Programa de Fellow de Uro-oncologia e Cirurgia Robótica. A seleção contou com candidatos de seis estados do Brasil – Bahia, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Paraná e São Paulo – reforçando o alcance e a credibilidade do programa em todo o país.

O primeiro colocado foi o médico Bruno Arcoverde Cobas (MG), que obteve uma excelente pontuação de 82,8% e garantiu a vaga no Fellowship. Os candidatos suplentes classificados são: Rafael de Albuquerque Pereira de Oliveira (PE), Jonatan Suyan Souza Andrade (PB) e Mateus Maziero de Carvalho (SP).

“Os quatro primeiros colocados chamaram a atenção pela excelente postura, currículo e vontade de aprimorar seus conhecimentos. Temos certeza de que todos serão muito felizes em suas jornadas profissionais e estamos aqui para ajudá-los no que for possível”, destacou o urologista coordenador e fundador do IBCR, Nilo Jorge Leão. Em 2025, o programa do IBCR consolida-se como referência na formação de cirurgiões robóticos e lideranças nacionais. “Nos últimos três anos, formamos colegas do Tocantins, Minas Gerais e Brasília. O processo seletivo deste ano, ainda mais abrangente, nos trouxe muita satisfação e orgulho, além de nos motivar a elevar cada vez mais o nível do programa”, enfatizou Leão.

O apoio internacional da Intuitive Foundation, conquistado este ano, permitiu ao IBCR elevar a bolsa oferecida ao fellow, tornando o programa ainda mais competitivo. O programa do IBCR é o segundo do Brasil a conseguir esse financiamento. Também conta com importantes parcerias em Salvador, como o Hospital Irmã Dulce, o Hospital Mater Dei Salvador e o Hospital Santa Izabel, que oferecem ao fellow uma formação ampla e prática. O Fellowship 2024 encerrou suas atividades com participação em mais de 350 cirurgias robóticas, trabalhos apresentados em congressos internacionais e proficiência em laparoscopia.