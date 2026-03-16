Vacinação antirrábica é realizada em bairros de Salvador; confira cronograma

Vacinação antirrábica - Foto: Otávio Santos / Secom PMS

Moradores dos bairros de São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Barro Duro e Nova Esperança, em Salvador, poderão vacinar seus cães e gatos contra a raiva nos próximos dias.

A ação é realizada por equipes da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) e faz parte de um trabalho preparatório para a campanha municipal de vacinação antirrábica, que ocorre em toda a cidade no segundo semestre.

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As equipes já estão atuando em São Cristóvão desde a última semana e permanecem no bairro nos dias 16 e 17 de março. Em seguida, a imunização será realizada em Jardim das Margaridas, entre os dias 18 e 24 de março.

O cronograma segue para o bairro de Barro Duro, na localidade de Jardim Campo Verde, entre os dias 25 e 31 de março. A ação será encerrada em Nova Esperança, nos dias 1º e 2 de abril.

No início do mês, o bairro de Areia Branca já havia sido contemplado com a ação. De acordo com a SMS, os próximos locais que receberão as equipes de vacinação ainda serão divulgados nas redes sociais e no site oficial da secretaria.

Vacinação antirrábica em Salvador

Em 2025, a vacinação antirrábica em Salvador, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde, alcançou 102,5% de cobertura entre cães e gatos, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e reforçando o bloqueio epidemiológico contra a raiva na capital baiana.

Ao todo, 324.467 animais foram imunizados no ano passado. Desse total, 259.724 doses foram aplicadas durante o período oficial da campanha, entre os meses de agosto e setembro. Já o trabalho de rotina desenvolvido pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) garantiu a vacinação de outros 64.743 animais, ampliando a proteção da população animal e humana.

Confira o cronograma da vacinação antirrábica nos bairros

16/03 São Cristóvão

17/03 São Cristóvão

18/03 Jardim das Margaridas

19/03 Jardim das Margaridas

20/03 Jardim das Margaridas

23/03 Jardim das Margaridas

24/03 Jardim das Margaridas

25/03 Barro Duro (Jd. Campo Verde)

26/03 Barro Duro (Jd. Campo Verde)

27/03 Barro Duro (Jd. Campo Verde)

30/03 Barro Duro (Jd. Campo Verde)

31/03 Barro Duro (Jd. Campo Verde)

01/04 Nova Esperança

02/04 Nova Esperança

Moradores também podem obter mais informações sobre a programação e locais de vacinação pelo telefone (71) 3202-0984.