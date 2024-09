Vagas para tratamento renal pelo SUS são ampliadas na Bahia

- Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto de Nefrologia Alayde Costa (INAC), que realiza tratamento renal em toda Bahia, anunciou a ampliação do número de consultas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com doença renal. O serviço, que antes funcionava em dois turnos atendendo uma média de 100 pacientes por mês, agora passa a operar em quatro turnos, aumentando a capacidade para 210 pacientes mensais.

"A ampliação foi possível porque fomos credenciados pelo Ministério da Saúde como unidade de referência em nefrologia, com atendimento para Doença Renal Crônica (DRC) estágios 4 e 5", explicou a Dra. Fernanda Albuquerque, Coordenadora de Nefrologia do INAC. “Com essa mudança, esperamos conseguir retardar a perda de função renal nos pacientes com DRC estágio 4 e preparar melhor os pacientes no estágio 5, para que possam iniciar a diálise de forma mais tranquila e planejada, com acesso vascular definitivo, e sem precisar passar por atendimentos em serviços de emergência”.

O Instituto possui uma infraestrutura completa para o tratamento de pacientes com doença renal. Atualmente, conta com 102 leitos de internamento, sendo 82 de enfermaria e 20 de terapia intensiva. Na clínica de hemodiálise, há capacidade para atender 210 pacientes em regime ambulatorial, realizando cerca de 3.600 hemodiálises por mês. A equipe multidisciplinar do INAC é composta por profissionais de enfermagem, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais, além do atendimento médico. "Aqui também realizamos a avaliação com a cirurgia vascular para confecção do acesso venoso para diálise, quando há indicação do tratamento", acrescentou a coordenadora.

Essa ampliação já tem feito a diferença na vida dos pacientes, como relata Maria Emília Rodrigues do Nascimento, de 58 anos, que é atendida pelo serviço. Ela foi encaminhada para o INAC através do Hospital da Mulher, e tinha um ano que estava afastada do tratamento, quando retornou levou cerca de um dia para ser atendida.

“Tenho feito o tratamento pela rede pública, pois na privada é muito caro, uma consulta com um nefrologista custa R$500. A medicação eu pego de graça no posto de saúde. No INAC eles também dão suporte social caso você não tenha condições de estar pagando transporte, então eles dão o cartãozinho de transporte’.

A paciente destacou a importância do atendimento multidisciplinar oferecido pelo Instituto. "Estou controlando minha alimentação com a nutricionista e as enfermeiras. Eles explicam tudo, a pirâmide alimentar, o que pode e o que não pode comer. Eles previnem a doença para a gente não precisar realizar hemodiálise. Eu sou paciente crônica então fiz esse procedimento por um tempo, mas agora não faço mais devido ao tratamento e à alimentação organizada”.

O INAC espera continuar a atender a demanda crescente por serviços nefrológicos na Bahia. "Por enquanto, estamos com baixa procura, apesar de sabermos que existe uma elevada prevalência da doença renal. Como a doença é silenciosa, muitos pacientes só descobrem a doença em estágios avançados. Havendo aumento da procura, temos condição de ampliar a oferta", completou Dra. Fernanda Albuquerque.

Para facilitar o acesso ao atendimento, o INAC oferece agendamento de consultas de forma online. Os agendamentos de consulta são feitos via WhatsApp no número (71) 98138-0656. É necessário apresentar o resultado do último exame de dosagem de creatinina no sangue, além dos documentos pessoais, como: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre