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FERIADÃO

Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para o feriadão

O feriado terá ponto facultativo em algumas empresas

Franciely Gomes
Por

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Praia da Barra, em Salvador
Praia da Barra, em Salvador -

O feriado de Tiradentes está se aproximando e a maior dúvida dos soteropolitanos é sobre o clima na capital baiana pelos próximos quatro dias. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do site Climatempo, o céu deve seguir nublado e com algumas pancadas de chuva.

No sábado, 18, a máxima será de 30ºC e a mínima de 24ºC, com muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva, reduzindo pela tarde e à noite. Já o domingo, 19, conta com a mesma temperatura e com sol tímido, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite.

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A segunda-feira, 20, que será considerada como ponto facultativo em algumas empresas, seguirá com sol com algumas nuvens, chovendo rápido durante o dia e à noite, com mínima de 24°C e máxima de 29ºC.

A terça-feira, dia oficial do feriado de Tiradentes, que é válido em todo o território nacional, será marcada por chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, com sol e máxima de 28ºC.

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clima feriadão Salvador

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