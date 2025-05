Vai parar de chover? Veja previsão para o fim de semana em Salvador

A previsão para esta sexta-feira, 9, é de Sol com algumas nuvens - Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

Apesar das fortes chuvas que atingiram a capital baiana nos últimos dias, a previsão do tempo para o final de semana indica que as temperaturas deverão ser mais firmes. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar entre 24°C e 29°C.

A previsão para esta sexta-feira, 9, é de Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, com temperaturas entre 24°C e 28°C.

No final de semana, o sábado será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, com temperaturas que variam entre 24°C e 29°C.

Já o domingo será de Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 24°C e 29°C.

Nova frente fria chega em Salvador nos próximos dias

Mesmo com melhora prevista para o final de semana, o tempo chuvoso na capital baiana deve se manter na semana seguinte devido a chegada de nova frente fria, informa alerta emitido pela Defesa Civil de Salvador. A previsão é de mais temporais, raios e ventos fortes.