Veja bairros que recebem ação itinerante da Coelba nesta semana

Ação acontece de 14 a 19 de outubro - Foto: Divulgação | Coelba

Os moradores dos bairros Imbuí, IAPI, CAB (ALBA), Sussuarana, Candeal, Ilha Amarela (Mané Dendê), Pq. São Bartolomeu, Pituba e Campo Grande poderão trocar resíduos sólidos por descontos na conta de energia esta semana, por meio do projeto Vale Luz.

De segunda, 14, a sábado, 19, os consumidores poderão aproveitar a ação itinerante em pelo menos dois bairros em cada dia da semana. Os endereços exatos dos pontos itinerantes e dos pontos fixos do projeto, podem ser acompanhados por meio do cronograma de atendimento do Vale Luz, disponível no site da Neoenergia Coelba,

Nos pontos de troca é possível entregar latas de alumínio ou garrafas PET e receber "Merrecas", moeda criada pela Neoenergia Coelba, que pode ser trocada por lâmpadas de LED, que consomem menos energia, ou revertida em desconto na conta de energia (cada Merreca equivale a 08 centavos).

O projeto Vale Luz também beneficia os clientes inscritos na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) ou moradores de comunidades populares com a substituição de lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e com vida útil estimada superior a 10 anos.

Tipos de resíduos aceitos no Vale Luz

Além da troca de latas de alumínio e garrafas PET por Merrecas, também são aceitos materiais como papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, garrafas de vidro, latas de refrigerantes e de outros produtos alimentícios, embalagens tetra pak, óleo de cozinha, que deverá estar filtrado e dentro de uma garrafa PET transparente, e vidro.

Esses resíduos serão pesados e os descontos serão contabilizados diretamente na fatura de energia informada pelo consumidor.

Como participar

Para participar, basta o cliente separar os resíduos aceitos pelo projeto, que devem estar limpos e secos, informar o código do cliente, identificado no canto superior direito da conta de energia e direcionar a um dos pontos de atendimento do projeto. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Coelba, regulado pela ANEEL.