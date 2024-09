Veja como teste de DNA ajuda no rastreio de pessoas desaparecidas

Coleta do material genético do familiar da pessoa desaparecida é feita pela saliva - Foto: Divulgação/ DPT

A população baiana contará, entre os dias 26 e 30 deste mês, com a Campanha de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, promovida pelo Ministério da Justiça, coordenada na Bahia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Na prática, a iniciativa permitirá que perfis genéticos dos familiares sejam adicionados a um sistema nacional para que, quando necessário, possam ser comparados com as amostras de corpos não identificados ou ossadas que já deram, ou que venham dar entrada no Instituto Médico Legal (IML).

Na Bahia, esse trabalho será realizado pelas Coordenação de Genética e a Coordenação de Antropologia, ambas do DPT. "A campanha está acontecendo em todos os estados e no Distrito Federal visando dar uma relevância ainda maior à busca e localização de pessoas desaparecidas. Então, familiares devem se dirigir ao centro ou aos postos oficiais da campanha para registrar um boletim de ocorrência de pessoas desaparecidas. Depois, eles devem se dirigir ao IML onde serão recepcionados para entrevista e coleta do DNA", orientou a perita odonto-legal e coordenadora da Antropologia Forense do DPT, Liz Magalhães.

Ainda na entrevista, Liz descreveu alguns elementos analisados para ajudar na identificação. "A gente busca dados que forneçam algum indício para identificação como a roupa que a pessoa estava usando no dia que desapareceu, se tem tatuagem, fraturas antigas, prontuário odontológico, raio-x odontológico, se a pessoa utiliza prótese, se fez cirurgia".

Além da capital baiana, a campanha também estará disponível no interior do estado com 32 Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica (CPRT). A relação com o endereço das unidades que estão com a oferta do serviço, pode ser conferida no site do DPT/BA. "A coleta é feita através da saliva. Não é sangue, é uma coleta indolor e rápida. Então, todo procedimento realizado no IML, tende a ser acelerado. Esse material genético do familiar da pessoa desaparecida vai ser exigido na rede integrada do Banco de Perfis Genéticos de Pessoas Desaparecidas. Esse banco é integrado nacionalmente. Então, mesmo que o parente seja daqui de Salvador e a pessoa desapareceu, por exemplo, em São Paulo, existe a possibilidade de identificação dessas pessoas", garantiu a perita.