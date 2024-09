Prefeitura no sul da Bahia abre vagas para níveis médio e superior

Veja como se candidatar para uma das 67 vagas disponíveis - Foto: Agência Brasil

A Prefeitura de Barro Preto, no sul da Bahia, abriu inscrições para cargos dos níveis médio e superior, com salários de R$ 1.320,00 a R$ 2.210,27. As candidaturas para as 67 vagas disponíveis devem ser efetuadas até o dia 5 de setembro, no site da banca organizadora.

De acordo com a prefeitura, 41 vagas serão preenchidas imediatamente, enquanto 26 serão destinadas para cadastro reserva. A taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de nível médio e R$ 140 para os de nível superior. As provas objetivas serão aplicadas no dia 10 de outubro.

NÍVEL MÉDIO

- Agente administrativo (2) - R$ 1.320

- Fiscal de tributos (1) - R$ 1.300

- Secretário escolar na zona rural (2) - R$ 2.640

- Secretário escolar na zona urbana (1) - R$ 2.640

NÍVEL SUPERIOR

- Analista de contabilidade (1) - R$ 1.320

- Coordenador pedagógico | Lotação zona rural (2)- R$ 2.201,27

- Coordenador pedagógico | Lotação zona urbana (1) - R$ 2.201,27

- Professor de educação infantil | Lotação zona urbana (3) - R$ 2.201,27

- Professor de educação infantil | Lotação zona rural (2) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental I | Lotação zona rural (8) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de língua portuguesa | Lotação zona urbana (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de língua portuguesa | Lotação zona rural (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de matemática | Lotação zona urbana (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de matemática | Lotação zona rural (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de educação física | Lotação zona rural (2) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de língua inglesa | Lotação zona urbana (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de língua inglesa | Lotação zona rural (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de ciências da natureza | Lotação zona urbana (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de ciências da natureza | Lotação zona rural (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de geografia | Lotação zona urbana (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de geografia | Lotação zona rural (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de história | Lotação zona urbana (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de história | Lotação zona rural (1) - R$ 2.201,27

- Professor de ensino fundamental II, área de sociologia | Lotação zona rural (1) - R$ 2.201,27

- Psicólogo (1) - R$ 1.800

- Enfermeiro | Lotação zona rural (1) - R$ 1.800

- Enfermeiro | Lotação zona urbana (1) - R$ 1.800