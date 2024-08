Concurso da prefeitura de Salvador tem vagas com salário de R$ 12 mil

Segundo a prefeitura, os novos inscritos poderão solicitar a isenção da taxa de participação até o dia 24 de agosto - Foto: Bruno Concha

Após firmar acordo com o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), a Prefeitura de Salvador autorizou na última sexta-feira, 16, as inscrições para um concurso na capital baiana com possibilidade de requerimento de isenção de taxas de inscrição para pessoas de baixa renda. São oferecidas 593 vagas na área de saúde, com salários iniciais que chegam a R$ 12 mil.

As inscrições iniciaram nesta terça, 20 e seguem até o dia 12 de setembro. Os interessados podem se inscrever através do site. Entre as mais de 593 vagas, estão enfermeiro (63); médico (265); terapeuta ocupacional (23) e técnico de enfermagem (104). Também são oferecidas 6 vagas para cargo de Nível Médio.

As provas objetivas serão aplicadas em 17 de novembro e o resultado final do concurso está previsto para 17 de fevereiro.

Segundo a prefeitura, os novos inscritos poderão solicitar a isenção da taxa de participação até o dia 24 de agosto. Para ter acesso ao pedido de isenção é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), integrado por pessoas que possuem renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, de acordo com os termos previstos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).