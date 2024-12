Veja previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

Ciclone extratropical chega entre este sábado, 22 e domingo 23 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Neste final de semana, uma frente fria vinda do oceano atlântico chega ao sul da Bahia e pode causar a formação de um ciclone extratropical e uma instabilidade no tempo a partir deste domingo, 24, em Salvador.

Nesta sexta-feira, 22, o céu permanece claro com baixa de probabilidade de chuva, já no sábado, 23, o céu estará parcialmente nublado e as chances de chuva fraca já crescem para 40%.

Com a chegada da frente fria no final do sábado e no início deste domingo, 24, as chances de chuva, por vezes forte, sobem para os 90%.