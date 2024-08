VÍDEO: carro capota e homem morre no subúrbio de Salvador

ESTRADA DO CABRITO

Acidente teria acontecido por volta das 18h30 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após um capotamento, na noite desta trerça-feira, 20, na localidade da Estrada Velha do Cabrito, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Salvador (Transalvador), o acidente teria acontecido por volta das 18h30. As equipes foram acionadas e a ocorrência teria sido finalizada somente por volta de 1h.

O capotamento ocorreu na ligação sentido o Parque Nacional de São Bartolomeu e o bairro de Pirajá.

Vídeos encaminhados ao Portal A TARDE mostram o veículo capotado na via e o corpo de um homem caído ao lado, mas do lado de fora do automóvel, modelo Volkswagen Voyage.

Até o momento, ainda não há mais detalhes acerca da circunstâncias do acidente. O nome da vítima também não foi informado.

Assista: