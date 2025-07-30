SALVADOR
VÍDEO: Carro fica destruído após acidente com ônibus em Pirajá
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 30
Por Victoria Isabel
Um carro ficou completamente destruído após se envolver em um acidente com um ônibus no início da manhã desta quarta-feira, 30, no túnel da Ligação Lobato-Pirajá, em Salvador. Apesar do impacto e da gravidade do acidente, ninguém ficou gravemente ferido.
Leia Também:
Segundo o motorista do ônibus, ele trafegava do bairro do Lobato em direção a Pirajá quando o carro teria mudado de faixa de forma repentina, causando a colisão. Já o condutor do carro alega que o acidente foi provocado pelo motorista do ônibus, que o teria jogado contra a parede.
O motorista do carro, identificado como Carlos Jorge, sofreu um corte no braço e foi atendido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) enviou um guincho para retirada do veículo da via e agentes da Semob registraram o acidente.
Veja vídeo:
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes