VÍDEO: Carro fica destruído após acidente com ônibus em Pirajá

Um carro ficou completamente destruído após se envolver em um acidente com um ônibus no início da manhã desta quarta-feira, 30, no túnel da Ligação Lobato-Pirajá, em Salvador. Apesar do impacto e da gravidade do acidente, ninguém ficou gravemente ferido.

Segundo o motorista do ônibus, ele trafegava do bairro do Lobato em direção a Pirajá quando o carro teria mudado de faixa de forma repentina, causando a colisão. Já o condutor do carro alega que o acidente foi provocado pelo motorista do ônibus, que o teria jogado contra a parede.

O motorista do carro, identificado como Carlos Jorge, sofreu um corte no braço e foi atendido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) enviou um guincho para retirada do veículo da via e agentes da Semob registraram o acidente.

