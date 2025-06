VÍDEO: confusão entre taxistas no Aeroporto de Salvador termina em troca de socos

Episódio foi registrado por testemunhas e o vídeo circula nas redes - Foto: Reprodução

Dois taxistas que atuam no ponto do Aeroporto Internacional de Salvador protagonizaram uma briga na manhã desta segunda-feira, 16, em plena área de embarque e desembarque do terminal. O episódio foi registrado por testemunhas e o vídeo circula nas redes sociais desde o início do dia.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os dois trabalhadores se desentendem e chegam às vias de fato, trocando socos diante de outros colegas e passageiros que acompanham a cena, visivelmente assustados.

Segundo comentários que acompanham as postagens, a confusão teria sido motivada por uma disputa por corrida. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou se algum dos envolvidos foi afastado da atividade.

A administração do aeroporto ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.