VÍDEO: ex-rodoviário furta ônibus e atinge três carros em Salvador

Um ex-rodoviário furtou um veículo da garagem de ônibus da empresa Integra, que fica no bairro do Pirajá (G2), em Salvador, e saiu batendo em vários veículos. O caso aconteceu no bairro de Águas Claras, na noite de quarta-feira, 11.

Segundo as informações iniciais, o ex-funcionário entrou na garagem, pegou o ônibus e saiu com ele pela cidade até o bairro de Águas Claras. Na rua, ele percorreu cerca de 4 quilômetros até colidir com três carros na Praça da Mortadela.

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 53 anos foi autuado em flagrante por furto e dano. Três veículos foram danificados pelo ônibus: uma Mitsubishi L200, um Uno Mille e um Volkswagen Gol.

O Portal A TARDE também entrou em contato com a empresa Integra que detalhou que o ex-funcionário entrou em surto e furtou o veículo do lado de fora da garagem. O representante da concessionária, Jorge Castro, disse que é comum os motoristas deixarem os ônibus na parte exterior do estacionamento para que os manobristas levem até a garagem.