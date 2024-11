Vídeo: fortes chuvas provocam deslizamento de terra em Cajazeiras 11

Deslizamento ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, 11 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após as intensas chuvas que atingiram Salvador na segunda-feira, 11, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou diversas ocorrências em diferentes pontos da cidade. Um dos casos mais graves ocorreu no bairro Cajazeiras 11, no Loteamento Santo Antônio, onde um deslizamento foi registrado no fim da tarde.

Leia mais

>> Acidente na Av. São Rafael altera intinerário de 19 linhas de ônibus

>> Motorista perde controle e derruba dois postes na Av. São Rafael

Transporte público:

Devido ao ocorrido, o atendimento do transporte público ao Loteamento Santo Antônio, em Cajazeiras 11, permanece suspenso nesta terça-feira, 12. De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade, os coletivos seguem até a entrada da localidade e deste ponto retornam para seus itinerários de origem.

Veja vídeo: