Vídeo: hino da Independência da Bahia abre 21º Orgulho LGBT+ na Barra

Esta é a primeira vez que evento acontece no circuito Barra/Ondina - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Bandeira colorida, leques e animação, esse são alguns itens que o público encontrará no circuito Barra/Ondina, neste domingo, 8, que virou palco do 21º Orgulho LGBTQIAPN+ Bahia, pela primeira vez. Antes, evento acontecia no bairro do Campo Grande.

Com 14 trios elétricos, o evento que tem como tema “Orgulho Jovem”, foi aberto com a passagem de faixa para as madrinhas do evento: as ativistas Symmy Larrat, Petra Perón, Tifanny Conceição e Léo Kret, que celebram a diversidade e reforçam o compromisso com a inclusão e a visibilidade.

Em seguida, o artista Decoh Andrade cantou o hino da Independência da Bahia para iniciar a passeata pela orla da Barra.

Veja

O evento conta com a presença do secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, a deputada estadual Olívia Santana, o presidente do Grupo Gay Bahia (CGB), Marcelo Cerqueira e entre outros.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Confira programação



Palco da Diversidade (Farol da Barra)

12h – Performances artísticas

Apresentação: Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Jocimar Santos

Show especial: ginasta Elisa Estrela

Artistas transformistas:

Duda Baroni

Ferah Sunshine

Divina Aloma

Spadina Banks

Jessica Brendher

Saphyra Luzz

Nola Criola

Suzzy D’ Costa

Angelina Meels

Vanusa Alves

Lázaro Dumont

Sissy Zeta Jones

Atrações musicais:

15h Samba Trevo de Mulher

16h30 Ju Santos

17h30 Vércio

19h Ju Moraes

Relação dos trios:

Grupo Gay da Bahia – trio oficial

Atração: DJ Prettin D’Kingo com part. Decoh Andrade

Léo Kret do Brasil

Atração: Selakuatro

Casali

Atração: Banda Casali

ABACI – Associação Baiana para Cultura e Inclusão

Atração: Banda Frevância Elétrica

Fernandez (Diadorim)

Atração: a definir

Nicole Cuscus

Atrações: Música eletrônica e drags

APLB

Atrações: DJ Chiquinho e drags

Maria Fernanda

Atração: DJ Raffa Maciel

Dion Santiago

Atrações: DJ Ed Ferraz, Danny a Vilon, Jupiara Thompson e Alemanha Jessica Vermon

Camila Parker

Atrações: DJ Koky, drags e gogo boys

Casa Mariele Franco

Atrações: DJ Cigarrinha e Larissa Fox

PC – Trio das Paradas

Atração: Cantora Larissa Marques