Vídeo: homem arromba carro, furta notebook e foge em bicicleta pública

Um homem foi flagrado quebrando a janela de um carro para roubar os pertences pessoais do dono do veículo, na rua Rua Minas Gerais, no bairro da Pituba, em Salvador. Em seguida, ele fugiu utilizando uma bicicleta alugada pelo "Bike Itau", que faz parte do projeto "Salvador Vai de Bike".



Toda a situação aconteceu na tarde de terça-feira, 13. Imagens mostram a ação do meliante. Primeiro ele observa o local, e, em seguida, quebra a janela do carro usando as próprias mãos. No momento em que furta os objetos, a alerta do veículo é acionado e ele corre para fugir utilizando a bicicleta pública.

O Portal A TARDE conversou com o dono do veículo, o representante comercial Fábio Filgueiras. Segundo ele, o suspeito levou o notebook, baterias para recarga de celular, mouses bluetooth e carregadores, tudo avaliado em R$ 4 mil.



"Eu fui para um treinamento que fica na rua Minas Gerais, praticamente em frente a rua Paraíba. Cheguei lá por volta das 13h40, fiz o registro do estacionamento na Zona Azul digital e fui para o treinamento. Quando retornei, por volta das 18h10, o vidro do lado do carona estava com o dianteiro quebrado e a mochila com o notebook tinha sido furtada. Uma senhora que mora na região gravou toda a ação do meliante", contou.

Fábio ressalta ainda que a situação na região é preocupante e questionou as medidas de segurança adotadas por se tratar de uma Zona Azul.

"Fica aí o prejuízo de R$ 4 mil reais aproximadamente e a tristeza da gente ter que pagar o estacionamento Zona Azul e ainda ser roubado. Se não pagar, leva a multa. Agora eu fico no prejuízo, porque qualquer coisa que acontece com o carro nunca é de responsabilidade da prefeitura", afirmou.

A reportagem procurou a Empresa Salvador Turismo (Saltur), responsável por idealizar o projeto "Salvador Vai de Bike" e aguarda retorno. Além disso, o Itaú também foi procurado para se posicionar a respeito do assunto.

O caso foi registrado 16ª Delegacia Territorial, na Pituba, que investigará a ocorrência.