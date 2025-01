Vídeo: região da Cidade Baixa tem dia marcado por crimes

Assalto e tráfico de drogas foram constatados na localidade de Salvador - Foto: Reprodução/Google Street View

O início do ano foi marcado por crimes no bairro do Uruguai, em Salvador. Somente nesta quarta-feira, dia 8, ocorreram dois crimes em uma mesma localidade. Primeiramente, um indivíduo, identificado como traficante de drogas, foi preso após ser flagrado com entorpecentes na Rua Princesa Isabel, na área conhecida como 'Fundão'.

Leia mais:

>> Policial persegue família em posto de combustível na Paralela

>> Crianças e idosos são vítimas de violações na Bahia

De acordo com informações, policiais da 17ª CIPM realizaram a abordagem e apreenderam porções de cocaína com o suspeito, durante uma operação de pré-venda. Tanto o acusado quanto os materiais ilícitos foram encaminhados à Central de Flagrantes, localizada no bairro dos Barris.

Horas depois, um assaltante invadiu uma loja de acessórios na Rua Jornalista Nelton França. As câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem entrou no estabelecimento com uma mochila. Após demonstrar interesse nos produtos, ele sacou uma arma de fogo e intimidou as funcionárias do local.



Informações preliminares indicam que o criminoso roubou dinheiro e celulares. Segundo apuração do Portal MASSA!, a loja já havia sido alvo de outros roubos na região.