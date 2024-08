Vídeo: veja o que um professor baiano fez para silenciar seus alunos

Girardi se apaixonou pela profissão ao exercê-la e se considera um profissional da área - Foto: Redes sociais

Um professor de Salvador viralizou nas redes sociais ao usar um método inusitado para fazer os alunos ficarem em silêncio na sala de aula. João Girardi cantou Morena Tropicana, de Alceu Valença, e fez com que os alunos da 5ª série C, entrassem em coro. Após a canção, os alunos ficaram em silêncio.

“Como pedir silêncio rápido fácil e sem custo: Google, pesquisar”, publicou o professor na rede social. João aparece no vídeo iniciando a canção e aguardando os alunos cantarem junto, resultando em silêncio após a música. “Agora vou te ensinar como fazer silêncio na sala”, disse ele antes de começar a cantar.

João Girardi ensina alunos do Ensino Infantil ao 8º ano da escola Ômega. Com mais de 183 mil seguidores no Instagram, o professor utiliza habilidades adquiridas com sua formação como ator. Ele também dá aulas de teatro na escola Espaço Byla e é professor há sete anos.



Girardi se apaixonou pela profissão ao exercê-la e se considera um profissional da área. Agora, ele é professor e influenciador.

