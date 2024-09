Zoológico de Salvador ganha novo hipopótamo; VÍDEO

Hipopótamo veio de Santa Catarina - Foto: Reprodução e Freepik

Um emocionante encontro está prestes a acontecer no Zoológico de Salvador. O espaço acabou de receber um novo hipopótamo macho. O animal, de 2 toneladas, irá fazer companhia à fêmea que já mora no local.

Segundo o Zoo de Salvador, o hipopótamo, que veio de Santa Catarina, já está se adaptando ao seu novo lar, e a expectativa é que um forte laço de amizade — ou até mesmo algo mais — se forme entre os dois.

“O cuidado com os nossos hipopótamos é prioridade e tudo está sendo feito com muito amor e carinho para garantir o bem-estar dos dois”, garantiu a equipe do centro.

Os visitantes do Zoo já podem conhecer a nova dupla e acompanhar o desenvolvimento dessa “amizade”.