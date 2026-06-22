Ana Castela, Calcinha Preta e Michele Andrade comandam noite no São João de Cruz

A segunda noite do Circuito Luiz Gonzaga do São João de Cruz 2026 reuniu uma multidão neste domingo, 21, consolidando mais uma vez a festa como uma das maiores e mais tradicionais celebrações juninas do Brasil.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 mil pessoas passaram pelo principal palco do evento para acompanhar uma programação marcada por grandes atrações nacionais e muito forró, sertanejo e romantismo.



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Um dos shows mais aguardados da noite foi o da cantora Ana Castela. Conhecida como a “Boiadeira”, a artista fez sua estreia no São João de Cruz e apresentou sucessos que dominam as plataformas digitais e as rádios de todo o país. Com muita interação com o público e um repertório repleto de hits, a cantora levou a multidão a cantar em coro durante toda a apresentação.

Quem também marcou presença na programação foi Michele Andrade. Com carisma, versatilidade e muita energia, a artista entregou um show vibrante, mantendo o público animado do início ao fim de sua apresentação.



Já na madrugada, foi a vez da banda Calcinha Preta emocionar os fãs. Considerado um dos maiores nomes da história do forró, o grupo relembrou sucessos que marcaram gerações e transformou o Circuito Luiz Gonzaga em um grande coro de vozes apaixonadas.

A programação da noite ainda contou com apresentações de Isadora Aguiar, Sarapatel com Pimenta e Fulô de Mandacaru, reforçando a diversidade musical e o clima de tradição que fazem do São João de Cruz uma referência no calendário junino brasileiro.

O São João de Cruz 2026 segue até a próxima quarta-feira, 24, com uma programação diversificada espalhada pelos circuitos Luiz Gonzaga, Oton Silva e Murilo Sena. Nesta segunda-feira (22), o público poderá acompanhar os shows de João Lopes, Filipe Ramos, Acarajé com Camarão, Nattan, Santana O Cantador e Filho do Piseiro.