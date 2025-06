Arrasta-pé e corrida de jegues: Confira a programação da festa Jecana

O evento pretende atrair centenas de pessoas - Foto: Divulgação

A programação do Ciclo Junino de Petrolina já foi anunciada. Evento tradicional do município, a Jecana vai atrair uma multidão de pessoas para o distrito de Capim, localizado a cerca de 20km da cidade de Petrolina, em Pernambuco, que faz divisa com Juazeiro, na Bahia, no primeiro fim de semana de junho.

Com 52 anos de história, a celebração valoriza o homem do campo, os costumes da caatinga e o humor nordestino, com uma mistura de forró pé de serra, culinária típica e a famosa corrida de jegues, ponto principal da programação.

Além das brincadeira, a festa também conta com uma programação musical. No sábado, dia 7, a festa terá apresentação dos cantores Sérgio do Forró e Deinho Sales. Já no domingo, 8, o evento será embalado por Malla 100 Alça e pelos cantores Arthurzinho e Túlio Duarte.

A estimativa da prefeitura é movimentar cerca de R$ 3 milhões e gerar 500 empregos diretos e indiretos. Na vila, onde moram quase 200 famílias, serão montadas nove barracas com serviços de bares e restaurantes, recebendo uma média de 60 ambulantes.

Programação completa: