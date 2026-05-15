Cantor baiano Igor Serravalle lança novo clipe em clima junino

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Igor Serravalle lança novo clipe em clima junino - Foto: Divulgação

O cantor Igor Serravalle lança, neste domingo, 17, às 10h, o clipe da música 'Se Joga', novo audiovisual que aposta em referências ao São João, mistura de ritmos e coreografias para marcar mais uma fase da carreira solo do artista. O lançamento acontece no canal oficial do cantor no YouTube.

Com estética vibrante e proposta voltada para o clima festivo junino, o projeto também traz coreografias assinadas por Paulo Arth e aposta no potencial das trends nas redes sociais.

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Segundo Igor, o audiovisual amplia a atmosfera transmitida pela música. “Vamos ter coreografias incríveis e eu tenho certeza de que as trends já estão prontas para todo mundo entrar na dança. O audiovisual é imprescindível para ampliar tudo aquilo que a música já transmite. Quando a gente assiste, entra ainda mais nesse universo e nessa atmosfera do São João”, completa.



Desde que iniciou a carreira solo, em 2018, Igor Serravalle mantém o audiovisual como uma das prioridades do trabalho artístico. Para o cantor, cada lançamento precisa unir música, imagem e emoção para registrar os momentos vividos na trajetória profissional.

“Acho importante eternizar tudo aquilo que a gente vive artisticamente. O clipe de Se Joga traduz exatamente essa nova fase da minha carreira, em que misturamos ritmos, emoções e muitas referências visuais. Tenho certeza que o público vai se apaixonar pelo resultado”, afirma Serravalle.

Lançamento do clipe “Se Joga” – Igor Serravalle