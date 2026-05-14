Esquenta do São João arrasta turistas e movimenta cidades da Bahia

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Eventos em diferentes regiões da Bahia - Foto: Divulgação

O clima de São João já tomou conta da Bahia antes mesmo da chegada de junho. No último fim de semana, festas espalhadas por diferentes regiões do estado reuniram milhares de pessoas e movimentaram o turismo local com apoio da Secretaria de Turismo da Bahia.

Micaretas, feira literária, shows e eventos tradicionais aconteceram em quatro zonas turísticas baianas, impulsionando a economia dos municípios e atraindo visitantes de várias cidades do interior e até de outros estados.

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Micarama levou multidão para o Oeste baiano

Na zona turística Caminhos do Oeste, a cidade de Buritirama recebeu mais uma edição da Micarama, que reuniu moradores e turistas vindos de cidades como Barra, Barreiras, Ibotirama e Oliveira dos Brejinhos, além de foliões de Brasília.

A festa contou com apresentações de Xanddy Harmonia, Léo Santana, Bell Marques, Niris Costta & Dany do Acordeon e Limão com Mel, misturando axé, forró e música baiana.

Festa da Cebola celebrou aniversário de João Dourado



Já nos Caminhos do Sertão, João Dourado promoveu a tradicional Festa da Cebola, realizada em comemoração aos 41 anos de emancipação política do município.

Com o tema “Aqui, a felicidade é tradição”, o evento reuniu feira de negócios, seminários voltados para agricultura familiar e apresentações culturais.

Na programação musical, passaram pelo palco artistas como Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Edson Gomes e Tayrone.

Micareta e festa cultural movimentaram outras regiões

Na Costa do Cacau, a cidade de Santa Luzia realizou a Mica Folia em celebração aos 41 anos do município.

O evento contou com atrações como Lordão, Trio da Huanna, Larissa Gomes, Toque10, Edcity e Tonny Salles.

Na Chapada Diamantina, a Micareta de Filadélfia reuniu uma multidão ao som de Timbalada, Kart Love e Thiago Aquino.

Ainda na região, a 4ª Feira Literária de Capim Grosso movimentou a Praça 9 de Maio com atividades ligadas à literatura, música e manifestações artísticas nordestinas.

Setur aposta em recorde de turistas no São João

Segundo o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho, os eventos que antecedem o São João já funcionam como termômetro positivo para o turismo baiano.

“Antes mesmo do São João, a Bahia vive o clima junino, um dos grandes atrativos para os turistas. Baseada na prévia da festa, que já aquece a economia dos municípios, a expectativa é de que no mês de junho tenhamos um recorde de visitantes no estado, em busca de forró, gastronomia típica e atividades de lazer”, afirmou.