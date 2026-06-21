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SÃO JOÃO

Cantor se apresenta para mãe e tia em São João da Bahia; veja vídeo

Cena registrada durante abertura do São João de Ubaitaba reacendeu debate

Iarla Queiroz
Por
São João de Ubaitaba
São João de Ubaitaba - Foto: Reprodução / Prefeitura de Ubaitaba

Um vídeo do cantor Ronny Seresteiro chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar que, durante parte da abertura do São João de Ubaitaba, apenas a mãe e uma tia acompanhavam a apresentação em frente ao palco.

A cena rapidamente viralizou e gerou uma onda de comentários. O registro reacendeu o debate sobre a valorização dos artistas locais, especialmente em festas juninas, quando atrações com alcance nacional costumam concentrar grande parte da atenção do público.

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Debate sobre reconhecimento

Nas imagens, Ronny aparece se apresentando normalmente, mesmo com o baixo público no início do evento. Internautas destacaram que situações semelhantes são comuns em festas do interior, nas quais artistas da própria cidade enfrentam dificuldade para conquistar o mesmo prestígio dado a nomes de fora.

“Cenas como essa acontecem muito, principalmente nos períodos juninos. Artistas das cidades não são valorizados como deveriam”, comentou um usuário nas redes.

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Apresentação seguiu mesmo com público reduzido

Apesar da plateia pequena naquele momento, o cantor manteve o show e entregou a apresentação normalmente. Segundo relatos, apenas a mãe e uma tia estavam em frente ao palco enquanto o público ainda não havia chegado ao circuito da festa.

A Prefeitura de Ubaitaba incluiu Ronny Seresteiro na programação oficial do São João. Ainda assim, a repercussão do vídeo foi interpretada por muitos internautas como um retrato das dificuldades enfrentadas por artistas locais para obter maior reconhecimento dentro da própria cidade.

O episódio acabou transformando o cantor em assunto nas redes e ampliou a discussão sobre o espaço destinado aos talentos da terra nos grandes eventos juninos.

Confira a apresentação:

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