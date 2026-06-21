Cantor se apresenta para mãe e tia em São João da Bahia; veja vídeo

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Um vídeo do cantor Ronny Seresteiro chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar que, durante parte da abertura do São João de Ubaitaba, apenas a mãe e uma tia acompanhavam a apresentação em frente ao palco.

A cena rapidamente viralizou e gerou uma onda de comentários. O registro reacendeu o debate sobre a valorização dos artistas locais, especialmente em festas juninas, quando atrações com alcance nacional costumam concentrar grande parte da atenção do público.

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Debate sobre reconhecimento

Nas imagens, Ronny aparece se apresentando normalmente, mesmo com o baixo público no início do evento. Internautas destacaram que situações semelhantes são comuns em festas do interior, nas quais artistas da própria cidade enfrentam dificuldade para conquistar o mesmo prestígio dado a nomes de fora.

“Cenas como essa acontecem muito, principalmente nos períodos juninos. Artistas das cidades não são valorizados como deveriam”, comentou um usuário nas redes.

Apresentação seguiu mesmo com público reduzido



Apesar da plateia pequena naquele momento, o cantor manteve o show e entregou a apresentação normalmente. Segundo relatos, apenas a mãe e uma tia estavam em frente ao palco enquanto o público ainda não havia chegado ao circuito da festa.

A Prefeitura de Ubaitaba incluiu Ronny Seresteiro na programação oficial do São João. Ainda assim, a repercussão do vídeo foi interpretada por muitos internautas como um retrato das dificuldades enfrentadas por artistas locais para obter maior reconhecimento dentro da própria cidade.

O episódio acabou transformando o cantor em assunto nas redes e ampliou a discussão sobre o espaço destinado aos talentos da terra nos grandes eventos juninos.

Confira a apresentação: