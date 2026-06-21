São João em Itapuã reúne famílias e agita a economia: “Fonte de renda”

O Parque Metropolitano do Abaeté, em Itapuã, se tornou o cenário ideal para famílias que buscam reviver a essência das festas juninas em Salvador. A programação no bairro tem como objetivo descentralizar os festejos e garantir o arrasta-pé pertinho de casa para quem preferiu não viajar no período.

A iniciativa de trazer grandes estruturas para os bairros leva conforto para as pessoas que moram na região. A moradora Alessandra Bispo, de 42 anos, que vive nas proximidades, aproveitou a calmaria do início da noite de sábado, 20, para passear. Ela, que costuma viajar para o interior no São João, aproveitou o clima do Abaeté como uma prévia antes de pegar a estrada.

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"Para mim está bom assim. É uma coisa mais tranquila", relatou. Alessandra estava acompanhada de sua filha, Maria Luísa, de 12 anos, que não escondeu sua preferência pelas festas juninas: "o que eu mais gosto é da comida".

Quem também compartilhou da comodidade de curtir a festa perto de casa foi o caldeireiro Anderson Queiroz, de 38 anos. Morador da região, ele destacou a facilidade de acesso por conta do seu cronograma de trabalho.

"Eu moro aqui mesmo, itapuãzeiro raiz, por isso estou por cá. Como a escala de trabalho não vai dar para viajar, vim aproveitar o Abaeté. O forró está muito bom e o movimento é ótimo para o bairro", pontuou.

Economia em alta

Além do resgate cultural, os festejos juninos no Abaeté também ajudam a movimentar a economia. Para o ambulante Arivaldo Pereira, de 63 anos, que trabalha há 17 anos no ramo e já possui histórico na região como barraqueiro de praia, o São João é uma oportunidade indispensável.

"É tempo de brincar e tempo de ganhar, e a hora de ganhar é essa. Vamos aproveitar o São João para faturar", comemorou. Arivaldo demonstrou otimismo com a primeira edição do evento nesse formato e acredita que o público crescerá nos próximos dias.

O impacto positivo na economia também foi confirmado por Carol Pain, de 39 anos, que trabalha há uma década vendendo pirão nordestino e atua no comércio local. Pela primeira vez trabalhando especificamente no São João de Itapuã.

"Temos que revitalizar e reviver o Abaeté, fazer voltar ao que era antes. Estou muito feliz com os eventos, está movimentando bastante e é uma excelente fonte de renda para os ambulantes e comerciantes", afirmou.

Forró e futebol

O clima junino em Salvador ganhou um tempero ainda mais vibrante. O São João da Bahia abriu oficialmente sua programação nos bairros da capital, unindo o arrasta-pé a outra grande paixão dos brasileiros: a Copa do Mundo.

A iniciativa transformou regiões como Paripe, o Carmo e a próprio Parque do Abaeté em palcos de celebração dupla, onde o público pode alternar entre os passos do forró e a torcida apaixonada pela Seleção Brasileira, que tem seus jogos transmitidos ao vivo nas arenas festivas.

A festa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur).

Confira a programação deste domingo, 21:

Itapuã — a partir das 18h