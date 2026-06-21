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ARRASTA-PÉ E RENDA

São João em Itapuã reúne famílias e agita a economia: “Fonte de renda”

Programação no bairro tem como objetivo descentralizar os festejos

Edvaldo Sales
Por
Programação no bairro tem como objetivo descentralizar os festejos
Programação no bairro tem como objetivo descentralizar os festejos - Foto: Divulgação | GOVBA

O Parque Metropolitano do Abaeté, em Itapuã, se tornou o cenário ideal para famílias que buscam reviver a essência das festas juninas em Salvador. A programação no bairro tem como objetivo descentralizar os festejos e garantir o arrasta-pé pertinho de casa para quem preferiu não viajar no período.

A iniciativa de trazer grandes estruturas para os bairros leva conforto para as pessoas que moram na região. A moradora Alessandra Bispo, de 42 anos, que vive nas proximidades, aproveitou a calmaria do início da noite de sábado, 20, para passear. Ela, que costuma viajar para o interior no São João, aproveitou o clima do Abaeté como uma prévia antes de pegar a estrada.

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"Para mim está bom assim. É uma coisa mais tranquila", relatou. Alessandra estava acompanhada de sua filha, Maria Luísa, de 12 anos, que não escondeu sua preferência pelas festas juninas: "o que eu mais gosto é da comida".

Quem também compartilhou da comodidade de curtir a festa perto de casa foi o caldeireiro Anderson Queiroz, de 38 anos. Morador da região, ele destacou a facilidade de acesso por conta do seu cronograma de trabalho.

"Eu moro aqui mesmo, itapuãzeiro raiz, por isso estou por cá. Como a escala de trabalho não vai dar para viajar, vim aproveitar o Abaeté. O forró está muito bom e o movimento é ótimo para o bairro", pontuou.

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Economia em alta

Além do resgate cultural, os festejos juninos no Abaeté também ajudam a movimentar a economia. Para o ambulante Arivaldo Pereira, de 63 anos, que trabalha há 17 anos no ramo e já possui histórico na região como barraqueiro de praia, o São João é uma oportunidade indispensável.

"É tempo de brincar e tempo de ganhar, e a hora de ganhar é essa. Vamos aproveitar o São João para faturar", comemorou. Arivaldo demonstrou otimismo com a primeira edição do evento nesse formato e acredita que o público crescerá nos próximos dias.

O impacto positivo na economia também foi confirmado por Carol Pain, de 39 anos, que trabalha há uma década vendendo pirão nordestino e atua no comércio local. Pela primeira vez trabalhando especificamente no São João de Itapuã.

"Temos que revitalizar e reviver o Abaeté, fazer voltar ao que era antes. Estou muito feliz com os eventos, está movimentando bastante e é uma excelente fonte de renda para os ambulantes e comerciantes", afirmou.

Forró e futebol

O clima junino em Salvador ganhou um tempero ainda mais vibrante. O São João da Bahia abriu oficialmente sua programação nos bairros da capital, unindo o arrasta-pé a outra grande paixão dos brasileiros: a Copa do Mundo.

A iniciativa transformou regiões como Paripe, o Carmo e a próprio Parque do Abaeté em palcos de celebração dupla, onde o público pode alternar entre os passos do forró e a torcida apaixonada pela Seleção Brasileira, que tem seus jogos transmitidos ao vivo nas arenas festivas.

A festa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur).

Confira a programação deste domingo, 21:

Itapuã — a partir das 18h

  • Bambolê
  • Rogério Sarcedote
  • Pagode 7 por 7
  • Levi Barbosa
  • Forrozão Sapekinha
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itapuã Salvador São João

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