SÃO JOÃO
Multidão acompanha abertura do São João de Cruz das Almas
Bell Marques, Rey Vaqueiro e Mestrinho comandam primeira noite do Circuito Luiz Gonzaga
O São João de Cruz das Almas 2026 começou na noite deste sábado, 20, com uma programação marcada por grandes shows, muita animação e a presença de milhares de forrozeiros tomou conta do Circuito Luiz Gonzaga, dando início a mais uma edição da maior festa junina da Bahia.
Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show de Rey Vaqueiro. Com um repertório repleto de sucessos que conquistaram o público em todo o país, como “Nome Proibido” e “Estrela”, o cantor fez os fãs cantarem em coro e mostrou por que é um dos principais nomes da música de vaquejada da atualidade.
Dono de uma trajetória consagrada na música brasileira, Bell Marques subiu ao palco com um show exclusivo preparado especialmente para o São João de Cruz. Apostando em um repertório animado ao ritmo do forró, o artista levou o público ao delírio. Um dos pontos altos da apresentação foi a participação especial dos filhos Rafa e Pipo Marques, que dividiram o palco com o pai para interpretar o sucesso “Que Calor É Esse”, proporcionando um momento especial para os fãs.
Já o cantor Mestrinho, que se apresentou pela segunda vez no São João de Cruz, assumiu o comando da festa quase no fim da noite e manteve o público embalado com um repertório marcado pelo autêntico forró nordestino e pela valorização das tradições juninas.
Outros artistas, como Jefinho Dias, Lukas Miranda e a Orquestra Forró Metal, também abrilhantaram a programação e contribuíram para a animação do Circuito Luiz Gonzaga. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 70 mil pessoas passaram pelo espaço durante esta primeira noite de festa.
O São João de Cruz acontece oficialmente até a próxima quarta-feira (24) e promete seguir arrastando multidões nos três circuitos principais da festa: Luiz Gonzaga, Oton Silva e Murilo Sena.
A expectativa é de mais uma grande noite neste domingo, 21. A programação contará com shows de Ana Castela, Calcinha Preta, Michele Andrade, Fulô de Mandacaru, Sarapatel com Pimenta e Isadora Aguiar, prometendo manter o ritmo de animação e atrair milhares de forrozeiros para Cruz das Almas.
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Realizado pela Prefeitura de Cruz das Almas, o São João de Cruz 2026 conta com patrocínio da Amstel, Coca-Cola e O Boticário, além do apoio da Cachaça 51, Real Calçados, Moleca, Mondial, Aiwa, Loteamento Terras da Maravilha, Embasa, Governo do Estado da Bahia, Banco do Nordeste e Governo Federal.