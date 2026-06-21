Multidão acompanha abertura do São João de Cruz das Almas

O São João de Cruz das Almas 2026 começou na noite deste sábado, 20, com uma programação marcada por grandes shows, muita animação e a presença de milhares de forrozeiros tomou conta do Circuito Luiz Gonzaga, dando início a mais uma edição da maior festa junina da Bahia.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show de Rey Vaqueiro. Com um repertório repleto de sucessos que conquistaram o público em todo o país, como “Nome Proibido” e “Estrela”, o cantor fez os fãs cantarem em coro e mostrou por que é um dos principais nomes da música de vaquejada da atualidade.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dono de uma trajetória consagrada na música brasileira, Bell Marques subiu ao palco com um show exclusivo preparado especialmente para o São João de Cruz. Apostando em um repertório animado ao ritmo do forró, o artista levou o público ao delírio. Um dos pontos altos da apresentação foi a participação especial dos filhos Rafa e Pipo Marques, que dividiram o palco com o pai para interpretar o sucesso “Que Calor É Esse”, proporcionando um momento especial para os fãs.

Bell Marques levou repertório que levou público ao delírio. - Foto: Lucas Leawry / Secom

Já o cantor Mestrinho, que se apresentou pela segunda vez no São João de Cruz, assumiu o comando da festa quase no fim da noite e manteve o público embalado com um repertório marcado pelo autêntico forró nordestino e pela valorização das tradições juninas.

Outros artistas, como Jefinho Dias, Lukas Miranda e a Orquestra Forró Metal, também abrilhantaram a programação e contribuíram para a animação do Circuito Luiz Gonzaga. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 70 mil pessoas passaram pelo espaço durante esta primeira noite de festa.

Maestrinho animou com autêntico forró nordestino. - Foto: Lucas Leawry / Secom

O São João de Cruz acontece oficialmente até a próxima quarta-feira (24) e promete seguir arrastando multidões nos três circuitos principais da festa: Luiz Gonzaga, Oton Silva e Murilo Sena.

A expectativa é de mais uma grande noite neste domingo, 21. A programação contará com shows de Ana Castela, Calcinha Preta, Michele Andrade, Fulô de Mandacaru, Sarapatel com Pimenta e Isadora Aguiar, prometendo manter o ritmo de animação e atrair milhares de forrozeiros para Cruz das Almas.

Realizado pela Prefeitura de Cruz das Almas, o São João de Cruz 2026 conta com patrocínio da Amstel, Coca-Cola e O Boticário, além do apoio da Cachaça 51, Real Calçados, Moleca, Mondial, Aiwa, Loteamento Terras da Maravilha, Embasa, Governo do Estado da Bahia, Banco do Nordeste e Governo Federal.