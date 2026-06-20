Programação gratuita de forró em Feira de Santana; veja onde

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Em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, o Mercado de Arte Popular (MAP) e o Shopping Cidade das Compras receberão programação gratuita de forró até 23 de junho. As apresentações começam sempre às 11h.

O objetivo é valorizar a cultura nordestina, incentivar os artistas locais e fortalecer o comércio popular durante os festejos juninos.

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A ação reúne grupos e músicos que mantêm viva a tradição do forró pé de serra e é promovida pelas secretarias municipais de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec) e de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

A programação começou no dia 20, com a apresentação do Trio de Forró do Nordeste no MAP e do Quarteto Nordestino no Shopping Cidade das Compras.

Serviço

Mercado de Arte Popular (MAP) às 11h

22 de junho (segunda-feira): Pés Quentes do Forró

23 de junho (terça-feira): Pedrinho do Acordeon

Shopping Cidade das Compras às 11h