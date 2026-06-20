SÃO JOÃO
Programação gratuita de forró em Feira de Santana; veja onde
MAP e Shopping Cidade das Compras recebe apresentações gratuitas até 23 de junho
Em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, o Mercado de Arte Popular (MAP) e o Shopping Cidade das Compras receberão programação gratuita de forró até 23 de junho. As apresentações começam sempre às 11h.
O objetivo é valorizar a cultura nordestina, incentivar os artistas locais e fortalecer o comércio popular durante os festejos juninos.
A ação reúne grupos e músicos que mantêm viva a tradição do forró pé de serra e é promovida pelas secretarias municipais de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec) e de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).
A programação começou no dia 20, com a apresentação do Trio de Forró do Nordeste no MAP e do Quarteto Nordestino no Shopping Cidade das Compras.
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Serviço
Mercado de Arte Popular (MAP) às 11h
- 22 de junho (segunda-feira): Pés Quentes do Forró
- 23 de junho (terça-feira): Pedrinho do Acordeon
Shopping Cidade das Compras às 11h
- 22 de junho (segunda-feira): Trio Forrozeiro Nordestino
- 23 de junho (terça-feira): Raul Moreira dos Oito Baixos