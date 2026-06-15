BAHIA
Arraiá Kids em Feira de Santana reúne música e cultura para as crianças
Primeiro dia de festa tem apresentações de artistas e quadrilha
Feira de Santana deu a largada nos festejos juninos neste domingo, 14, no primeiro dia do Arraiá Kids, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade, voltado para o público infantil. O evento acontece no Ginásio Municipal de Esportes Joselito Amorim.
Entre os destaques estiveram os shows dos artistas mirins Raquel Lôbo, Urso Jordan e Danielzinho, além da apresentação da quadrilha junina As Meninas do Luiz.
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As crianças também puderam aproveitar maquiagem caipira gratuita, distribuição de pipoca, espaços de brincadeiras e interagir com personagens tradicionais da cultura nordestina, como Lampião e Maria Bonita, além da presença do mascote Canarinho.
A festa também contou com a eleição do Príncipe do Milho e da Princesa da Pipoca.
Comunidade engajada
O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo, destacou a importância da iniciativa e comemorou o sucesso da primeira edição do evento, que foi abraçado pela população feirense.
"Esse é o primeiro Arraiá Kids de Feira de Santana, uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, criada especialmente para abraçar o público infantil dentro dos festejos juninos. Graças a Deus está sendo um sucesso, a comunidade está participando e acolhendo a proposta. A nossa intenção é fortalecer esse projeto e replicá-lo nos próximos anos", afirmou.
Cristiano Lôbo também ressaltou o papel do evento na preservação das tradições culturais.
"A primeira edição do Arraiá Kids superou todas as expectativas, transformando-se em um verdadeiro celeiro de alegria e tradição para as nossas famílias. Ver o brilho nos olhos das crianças com o Príncipe do Milho, a Princesa da Pipoca, as quadrilhas e os personagens da nossa cultura é a certeza de que estamos plantando a semente da valorização da cultura nordestina na nova geração. Foi um dia inesquecível de diversão segura, resgate histórico e fortalecimento dos laços comunitários", destacou.
A coordenadora do evento, Dayane Fiuza, celebrou a receptividade do público e a oportunidade oferecida às crianças. "É uma satisfação muito grande participar desse momento. Quero agradecer à Prefeitura pela realização desse evento, que incentiva as crianças, oferece oportunidades, momentos de diversão, apresentações e interação. É uma iniciativa que valoriza os pequenos e fortalece a cultura", afirmou.
Para o cantor mirim Danielzinho, de apenas oito anos, participar do evento foi motivo de orgulho. "Pra gente é um prazer imenso ver essa iniciativa da Prefeitura em trazer um Arraiá Kids. É o primeiro Arraiá Kids dando tanta oportunidade às crianças e visibilidade aos projetos infantis", declarou.
Entre os pais presentes, o sentimento era de aprovação. A mãe do cantor Danielzinho, Rafaela Figueiredo, destacou a importância de espaços voltados para as crianças dentro da programação junina do município, valorizando os talentos mirins e proporcionando momentos de lazer para toda a família.
Com grande participação popular, o primeiro Arraiá Kids de Feira de Santana já entra para o calendário junino da cidade como uma iniciativa voltada ao fortalecimento da cultura nordestina entre as novas gerações, promovendo entretenimento, inclusão e valorização das tradições.