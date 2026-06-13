Evento junino reúne Copa do Mundo e serviços gratuitos em Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O clima de São João e Copa do Mundo tomará conta de Salvador neste fim de semana. A Praça Segredos de Itapuã, no bairro de Piatã, receberá a Feira De Povo para Povo neste sábado, 13, das 10h às 20h.

O evento gratuito, promovido pela Humana Brasil, também contará coma participação de grupos produtivos da agricultura familiar, realizando a comercialização de licores, biscoitos, bolos, geleias, derivados da mandioca e outros produtos típicos juninos.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das vendas, o espaço contará com serviços gratuitos de saúde, apresentações musicais e um telão que fará a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo.

Mais do que um espaço de comercialização, a feira cria oportunidades para que produtoras e produtores ampliem sua renda, fortaleçam seus empreendimentos e aproximem seus produtos dos consumidores.