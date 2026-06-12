Ruan Vaqueirinho: cantor mirim é notificado pelo MPT por shows no São João na Bahia

A família do cantor mirim Ruan Vaqueirinho, de 10 anos, e a empresa responsável por suas apresentações foram recomendados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) a providenciarem autorização judicial para a realização dos shows durante o período junino.

A recomendação foi enviada à mãe do cantor e à empresa Crow Produções Ltda. após a instauração de um procedimento investigativo. O artista tem mais de 10 apresentações confirmadas para o São João deste ano.

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O MPT destacou que a legislação exige autorização da Vara da Infância e Juventude para que crianças e adolescentes atuem em atividades artísticas.

Após a atuação do MPT, a família de Vaqueirinho regularizou a situação e obteve a autorização judicial necessária para as apresentações.

No documento, o MPT reforça que menores de 18 anos não podem ser contratados para apresentações realizadas entre 22h e 5h, além de alertar para a necessidade de proteção contra situações que possam colocar em risco a integridade física ou moral de crianças e adolescentes.

“O intuito do MPT não é impedir o trabalho artístico de artistas como o Vaqueirinho, mas sim acompanhar para que seja feito na forma da lei, com a proteção devida”, afirmou a procuradora Annelise Leal, que assina o documento junto com Andrea Tannus e Silvia Valença.

Ruan Vaqueirinho

Ruan Vaqueirinho é natural de São Félix, no Recôncavo baiano, e morador de Feira de Santana. Ele ganhou projeção nacional após participações em programas de televisão e já recebeu elogios de artistas consagrados do gênero.

Em 2026, ele fará pela primeira vez uma sequência de apresentações solo durante o São João, após participar de eventos apenas como convidado nos anos anteriores.

A turnê do cantor começa em 19 de junho e segue até o dia 29, com shows em cidades do Nordeste, principalmente no interior da Bahia. Para cumprir a agenda, o artista realiza acompanhamento fonoaudiológico e participa de ensaios regulares.

A rotina de compromissos é organizada para conciliar a carreira artística com os estudos e momentos de lazer, preservando atividades compatíveis com a idade do artista, segundo a equipe do jovem.