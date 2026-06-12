Vai viajar no São João? Veja fluxo esperado nas rodovias baianas

Quem pretende viajar para aproveitar os festejos juninos na Bahia deve se preparar para o aumento do fluxo nas estradas. Entre os dias 19 e 25 de junho, mais de 740 mil veículos devem circular pelas rodovias administradas pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte, principais acessos entre Salvador, o interior do estado e destinos turísticos da região.

A expectativa é de movimentação intensa especialmente na sexta-feira, 19, e no sábado, 20, quando ocorre a saída para o feriado prolongado. O fluxo também deve aumentar na quarta-feira, 24, Dia de São João, e na quinta-feira, 25, período marcado pelo retorno dos viajantes.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Sistema BA-093, que reúne importantes ligações rodoviárias da Região Metropolitana de Salvador, deve receber cerca de 570 mil veículos durante o período, volume 15,7% superior ao registrado em 2025. A previsão é que a sexta-feira, 19, concentre o maior movimento, com mais de 108 mil veículos circulando pelas rodovias. Já no sábado, 20, são esperados aproximadamente 86 mil veículos.

Nos dias 23 e 24 de junho, o tráfego volta a crescer, atingindo novo pico na quinta-feira, 25, quando mais de 98 mil veículos devem utilizar o sistema rodoviário.

Na BA-099, que dá acesso à Estrada do Coco e à Linha Verde, o movimento também será reforçado. Cerca de 170 mil veículos devem trafegar pela rodovia durante o período junino. A expectativa é de mais de 28 mil veículos na sexta-feira, 19, e cerca de 27 mil no sábado (20). O fluxo volta a aumentar nos dias 24 e 25 de junho, com mais de 25 mil veículos por dia.

Operação especial nas estradas

Para garantir mais segurança e fluidez no trânsito, as concessionárias montaram uma operação especial durante todo o período. As equipes atuarão com monitoramento permanente por meio dos Centros de Controle Operacional (CCO), inspeção viária reforçada e apoio de papas-filas nas praças de pedágio para reduzir o tempo de espera.

Os motoristas também contam com diferentes formas de pagamento das tarifas, incluindo o PedágioPay, plataforma digital que permite quitar os pedágios por aplicativo ou portal online, sem a necessidade de dinheiro em espécie ou cartão nas cabines. O pagamento por aproximação e o uso de TAGs nas pistas automáticas seguem disponíveis.

Além disso, as rodovias contam com serviços gratuitos de guincho, carro-pipa e atendimento médico 24 horas. Em caso de emergência, os usuários podem acionar a Bahia Norte pelo telefone 0800 600 0093 ou a Litoral Norte pelo número 0800 071 3233.

Horários de menor movimento

Para quem deseja evitar congestionamentos, a concessionária Bahia Norte divulgou os horários com previsão de menor fluxo no Sistema BA-093:

19 de junho (sexta-feira): até 5h e após 21h;

20 de junho (sábado): até 4h e após 20h;

21 de junho (domingo): até 7h e após 18h;

22 de junho (segunda-feira): até 10h e após 20h;

23 de junho (terça-feira): até 7h, entre 10h e 16h e após 18h;

24 de junho (quarta-feira): até 7h, entre 12h e 16h e após 18h;

25 de junho (quinta-feira): até 6h e após 19h.

Segundo as concessionárias, na BA-099 o volume de tráfego deve permanecer dentro do padrão normalmente observado em feriados prolongados e fins de semana.