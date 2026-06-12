Baianos economizam R$ 254 milhões com curso teórico gratuito para CNH

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Os baianos economizaram cerca de R$ 253,9 milhões na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desde dezembro de 2025, segundo dados do Governo Federal. O fato ocorre pois, com as novas regras do documento, os cursos teóricos passaram a ser disponibilizados gratuitamente.

Na Bahia, 84.299 mil novas CNHs foram emitidas desde o período e 522.826 mil novos requerimentos foram preenchidos na unidade da Federação.

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No modelo antigo, o curso teórico custava, em média, R$ 1.019,95 na Bahia. Agora, as aulas podem ser feitas através da plataforma CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes.

Economia em todo o Brasil

Durante o período, foram emitidas 248.976 carteiras. Em todo o país, os brasileiros já economizaram R$ 2,12 bilhões com a iniciativa.

Antes, o processo completo tirar as categorias A e B chegava a R$ 4,9 mil em alguns estados. Atualmente, esse valor varia entre R$ 810 e R$ 1,6 mil.

Além da do curso teórico gratuito, as mudanças incluem:

Redução da carga mínima de aulas práticas;

possibilidade de formação com instrutores autônomos credenciados;

fixação de teto de R$ 180 para os exames médico e psicológico.

A região Sudeste foi a que mais emitiu novas carteiras desde o lançamento do programa CNH do Brasil, com um total de 535.636 novos documentos. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste (321.114), Sul (239.999), Norte (122.152) e Centro-Oeste (117.222).

Renovação automática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na última sexta-feira, 5, a MP do Bom Condutor, que cria o mecanismo de renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), conhecido como o cadastro do “bom condutor”.

O texto havia sido aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados no mês de maio.

A medida provisória altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para permitir que motoristas sem infrações com pontuação nos últimos 12 meses tenham direito à renovação automática da habilitação ao fim do prazo de validade do documento.