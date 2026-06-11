COLABORAÇÃO
Governo fortalece cooperação em fórum nacional da Rede de Parcerias
Parcom 2026 aconteceu entre os dias 9 e 11 de junho, em Brasília (DF)
O Governo da Bahia participou, entre os dias 9 e 11 de junho, em Brasília (DF), do XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas (Parcom 2026), um dos principais eventos do país voltados ao aperfeiçoamento da gestão pública colaborativa.
A representação baiana foi realizada por servidores da Secretaria do Planejamento do Estado (Seplan), órgão responsável pela coordenação estadual da Rede de Parcerias na Bahia.
Promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o encontro reuniu gestores, técnicos e parceiros de todo o Brasil para debater avanços, desafios e boas práticas relacionadas às transferências da União, parcerias federativas, compras governamentais, inovação e transformação digital na administração pública.
Durante a abertura do evento, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou a importância da Rede de Parcerias para o fortalecimento da capacidade de gestão dos entes federativos.
“A gente acredita muito na importância dessa rede, que fortalece os entes federados e melhora a capacidade do Estado brasileiro de entregar políticas públicas para a população”, afirmou. A ministra ressaltou ainda que a cooperação entre os diferentes níveis de governo é fundamental para ampliar a eficiência da gestão pública e garantir melhores resultados para os cidadãos.
Na Bahia, a Seplan exerce papel estratégico na articulação da Rede de Parcerias, atuando como elo entre a União e os diversos órgãos do Estado para fortalecer a captação de recursos federais, ampliar a eficiência na execução de projetos e disseminar boas práticas de gestão.
Esse trabalho é coordenado pela Superintendência de Captação de Recursos Financeiros (SPF), que orienta órgãos estaduais na utilização dos instrumentos federais de transferência de recursos.
De acordo com o diretor de Transferências Financeiras da União e Parcerias Financeiras da Seplan, Leonardo Ribeiro, a participação da secretaria no fórum representa uma oportunidade de atualização técnica e fortalecimento da cooperação institucional.
“O Parcom é um espaço fundamental para a troca de experiências e para o compartilhamento de soluções que contribuem para aprimorar a gestão pública. A presença da Bahia reforça o compromisso do Estado com a qualificação permanente de seus processos e com o fortalecimento das parcerias voltadas ao desenvolvimento do estado”, destacou.
A programação do Parcom 2026 reuniu palestras, painéis temáticos, oficinas e laboratórios voltados ao fortalecimento da governança pública, da cooperação federativa e da gestão de recursos públicos.
Entre os destaques estiveram as atividades relacionadas ao Transferegov.br, plataforma que centraliza a operacionalização das transferências da União e a gestão de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e demais instrumentos firmados entre os entes federativos.
Leia Também:
Durante o fórum, os participantes tiveram acesso a conteúdos voltados ao aperfeiçoamento dos processos de captação, formalização, execução, acompanhamento e prestação de contas de recursos federais, além de debates sobre inovação, transparência, integridade, transformação digital e monitoramento de resultados.
A programação também contemplou discussões sobre novas funcionalidades do Transferegov.br, estratégias para aumentar a eficiência na execução dos instrumentos de transferência e mecanismos destinados a ampliar a qualidade dos investimentos públicos financiados com recursos da União.
Segundo Leonardo Ribeiro, grande parte dos investimentos estruturantes executados pelos estados e municípios depende de uma gestão eficiente desses instrumentos.
“Grande parte dos investimentos financiados com recursos federais passa pelo Transferegov. Participar desse fórum nos permite acompanhar as atualizações normativas e tecnológicas do sistema, além de fortalecer a capacidade dos órgãos estaduais e municipais de acessar, executar e prestar contas desses recursos com mais eficiência e segurança”, afirmou.