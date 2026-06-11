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ESCALA 6X1

Leo Prates assume relatoria de PL do fim da escala 6x1 do governo

Hugo Motta pretende "destravar" pautas da Câmara após PL ser enviado em regime de urgência

Leo Almeida
Por
Leo Prates já foi relator da PEC do fim da escala 6x1
Leo Prates já foi relator da PEC do fim da escala 6x1 - Foto: © Bruno Spada | Agência Câmara

O deputado federal Leo Prates (Republicanos) foi escolhido como relator do Projeto de Lei (PL) enviado pelo governo federal que trata da redução da jornada de trabalho. A medida foi anunciada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 11.

Conforme Motta, a escolha do baiano como relator da proposta se deu como uma estratégia de manter o mesmo texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 aprovada pela Câmara no final de maio. Com isso, o presidente espera “destravar” a apreciação de outras matérias na Câmara.

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“Designei o deputado Leo Prates como relator do Projeto de Lei 1838/26, do Governo Federal, que trata da redução de jornada de trabalho. Isso demonstra nosso compromisso com a classe trabalhadora e com as prioridades do país. O objetivo é destravar a pauta da Casa para avançarmos em outras matérias de relevância, como o Marco Legal da IA e o aumento do limite de faturamento do MEI”, escreveu Motta.

Prates agradeceu por ser escolhido novamente como relator de uma proposta que trata do fim da escala 6x1 e garantiu que irá realizar a relatoria baseado no texto da PEC de Erika Hilton (PSOL-SP). “Vou trabalhar para que o projeto mantenha o texto aprovado na PEC, garantindo segurança jurídica e reafirmando o compromisso com a classe trabalhadora”.

PL em urgência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou o envio do PL em abril deste ano, com o texto prevendo a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, garantindo dois dias de descanso sem redução salarial. A proposta foi enviada em regime de urgência, com o intuito de dar agilidade à apreciação das matérias que reduziam a escala trabalhista.

Na terça, 9, Motta disse em entrevista ter solicitado ao governo a retirada da urgência do projeto de lei do fim da 6x1 para poder destravar a pauta no plenário da Casa Baixa.

O presidente, no entanto, informou que o governo ainda está avaliando a retirada da urgência.

"Não deram uma resposta firme se vão tirar ou não. A proposta foi votada na Câmara já. Estão avaliando", disse.

PEC 6x1 no Senado

Embora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil- AP), tenha sinalizado que dará tramitação normal ao texto, integrantes da base governista temem que o senador articule mudanças no mérito da PEC ou até mesmo tente barrar a proposta.

Caso o Senado altere o texto aprovado pela Câmara, a PEC terá que retornar para nova análise dos deputados, o que pode atrasar a tramitação.

Alcolumbre sinalizou a aliados nesta semana que aguarda um gesto de aproximação por parte de Lula para destravar a análise da proposta.

O tema, segundo o jornal O Globo, foi discutido em uma reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, e com o ministro interino da Fazenda, Dario Durigan.

A expectativa de uma conversa entre os dois ocorre em meio ao desgaste na relação causado pela rejeição histórica da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

PEC 6x1 segue parada

O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados em 27 de maio, ainda não foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), etapa necessária para o início da análise pelos senadores.

A comissão é presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), aliado do governo federal e defensor da discussão da proposta. No entanto, a tramitação depende de um despacho de Alcolumbre.

Também não ocorreu, até agora, a reunião com líderes partidários prometida pelo presidente do Senado para definir o rito de tramitação da PEC.

Além disso, foi adiado um encontro que Alcolumbre teria com Otto para discutir a escolha do relator da matéria.

Nos bastidores, de acordo com informações da Folha de S.Paulo, aliados do Planalto demonstram preocupação com a postura de Alcolumbre em relação a pautas consideradas prioritárias pelo governo, especialmente após a rejeição histórica da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Câmara dos Deputados escala 6x1 governo federal hugo motta leo prates Lula urgência

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