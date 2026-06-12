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Brasileira promove primeira festa de São João na Austrália

Programação contará com forró e quadrilhas

Agatha Victoria Reis
Por
São João
São João - Foto: Luciano Almeida / Divulgação

Levando as tradições nordestinas para o mundo, a brasileira Nandara Nerys, fundadora do Brazilian Cultural Centre, realiza o primeiro São João de rua da Austrália, no dia 21 de junho.

Reunindo música, dança e gastronomia, o evento acontece na Chapel Street, em Marrickville, em Sydney. De acordo com a idealizadora do festival, o propósito é fortalecer os laços da comunidade brasileira no país e ampliar o acesso do público australiano ao Brasil.

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“Fazer o primeiro São João de rua de Sydney é um marco para a comunidade brasileira e para todos aqueles que acreditam no poder da cultura como instrumento de conexão entre pessoas e povos", disse.

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Sobre a programação

O festival contará com apresentações de forró, quadrilhas, comidas típicas, brincadeiras populares e atividades culturais inspiradas nas celebrações das festas juninas.

Imagem ilustrativa da imagem Brasileira promove primeira festa de São João na Austrália
Foto: Luciano Almeida / Divulgação

Batizado como ‘TOCA LUIZ’, o evento presta homenagem a Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião. O primeiro São João de rua da Austrália, tem a expectativa de reunir centenas de participantes ao longo do dia.

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