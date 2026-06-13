CULINÁRIA JUNINA
Receitas de São João: dicas para escolher o melhor milho e amendoim na feira
Confira dicas infalíveis para escolher o melhor milho e amendoim na feira
Com o São João batendo à porta, vem também a corrida pelos ingredientes que dão sabor às festas juninas. O milho verde e o amendoim, claro, são os protagonistas de pratos como pamonha, canjica, bolo e o tradicional amendoim cozido. Mas, para garantir receitas saborosas, a escolha desses itens na feira ou no mercado é fundamental.
Milho: frescor é o segredo
Na hora de escolher o milho, o primeiro passo é observar a palha. Ela deve estar verde, úmida e bem fechada, protegendo a espiga. Evite aquelas com folhas secas ou amareladas, isso indica que o milho já está velho.
Outro truque simples é apertar levemente os grãos ainda na espiga: eles precisam estar firmes e cheios. Se estiverem murchos ou com espaços entre eles, a qualidade já caiu. Quando possível, observe também a cor: o milho ideal tem grãos claros e brilhantes, sinal de frescor e doçura.
Além disso, quanto mais fresco, melhor o resultado nas receitas típicas, já que o milho tende a perder açúcar natural com o tempo, ficando menos saboroso.
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Amendoim: casca bonita e grão íntegro
Para o amendoim, seja para cozinhar ou torrar, a dica principal é prestar atenção à casca. Ela deve estar limpa, sem manchas escuras, rachaduras ou sinais de mofo. Esses detalhes podem indicar má conservação ou até risco à saúde.
Se estiver comprando o amendoim já sem casca, observe a cor: os grãos devem ser uniformes, sem partes esbranquiçadas ou muito escurecidas. O cheiro também é um bom indicativo, qualquer odor estranho ou rançoso é sinal de que o produto não está em boas condições.
Outra dica importante é dar preferência a locais com boa rotatividade de produtos, como feiras livres e mercados movimentados, onde os alimentos tendem a ser mais frescos.
Agora que você já sabe como escolher, é hora de cozinhar! Confira duas receitas deliciosas para deixar a sua mesa junina mais saborosa:
Pamonha doce cremosa (com milho verde)
Ingredientes:
- 6 espigas de milho verde
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de leite de coco
- 1 pitada de sal
- 2 colheres (sopa) de manteiga
Modo de preparo:
- Rale ou bata os grãos de milho no liquidificador com o leite de coco.
- Coe levemente (se quiser uma textura mais lisa).
- Misture o açúcar, o sal e a manteiga.
- Despeje a massa nas próprias palhas do milho (ou em saquinhos próprios).
- Cozinhe em água fervente por cerca de 40 a 50 minutos.
Amendoim cozido temperado (estilo nordestino)
Ingredientes:
- 500g de amendoim cru com casca
- Água suficiente para cobrir
- 1 colher (sopa) de sal
- 2 dentes de alho amassados
- 1 folha de louro (opcional)
Modo de preparo:
- Lave bem o amendoim.
- Coloque na panela de pressão com água, sal, alho e louro.
- Cozinhe por cerca de 25 a 30 minutos após pegar pressão.
- Desligue, espere sair a pressão e ajuste o sal, se necessário.
- Sirva ainda morno