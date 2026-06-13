Receitas de São João: dicas para escolher o melhor milho e amendoim na feira

Com o São João batendo à porta, vem também a corrida pelos ingredientes que dão sabor às festas juninas. O milho verde e o amendoim, claro, são os protagonistas de pratos como pamonha, canjica, bolo e o tradicional amendoim cozido. Mas, para garantir receitas saborosas, a escolha desses itens na feira ou no mercado é fundamental.

Milho: frescor é o segredo

Na hora de escolher o milho, o primeiro passo é observar a palha. Ela deve estar verde, úmida e bem fechada, protegendo a espiga. Evite aquelas com folhas secas ou amareladas, isso indica que o milho já está velho.

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Outro truque simples é apertar levemente os grãos ainda na espiga: eles precisam estar firmes e cheios. Se estiverem murchos ou com espaços entre eles, a qualidade já caiu. Quando possível, observe também a cor: o milho ideal tem grãos claros e brilhantes, sinal de frescor e doçura.

Além disso, quanto mais fresco, melhor o resultado nas receitas típicas, já que o milho tende a perder açúcar natural com o tempo, ficando menos saboroso.

Amendoim: casca bonita e grão íntegro

Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Para o amendoim, seja para cozinhar ou torrar, a dica principal é prestar atenção à casca. Ela deve estar limpa, sem manchas escuras, rachaduras ou sinais de mofo. Esses detalhes podem indicar má conservação ou até risco à saúde.

Se estiver comprando o amendoim já sem casca, observe a cor: os grãos devem ser uniformes, sem partes esbranquiçadas ou muito escurecidas. O cheiro também é um bom indicativo, qualquer odor estranho ou rançoso é sinal de que o produto não está em boas condições.

Outra dica importante é dar preferência a locais com boa rotatividade de produtos, como feiras livres e mercados movimentados, onde os alimentos tendem a ser mais frescos.

Agora que você já sabe como escolher, é hora de cozinhar! Confira duas receitas deliciosas para deixar a sua mesa junina mais saborosa:

Pamonha doce cremosa (com milho verde)

Ingredientes:

6 espigas de milho verde

1 xícara de açúcar

1 xícara de leite de coco

1 pitada de sal

2 colheres (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

Rale ou bata os grãos de milho no liquidificador com o leite de coco.

Coe levemente (se quiser uma textura mais lisa).

Misture o açúcar, o sal e a manteiga.

Despeje a massa nas próprias palhas do milho (ou em saquinhos próprios).

Cozinhe em água fervente por cerca de 40 a 50 minutos.

Amendoim cozido temperado (estilo nordestino)

Ingredientes:

500g de amendoim cru com casca

Água suficiente para cobrir

1 colher (sopa) de sal

2 dentes de alho amassados

1 folha de louro (opcional)

Modo de preparo: