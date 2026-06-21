Com programação extensa, São João de SAJ recebe milhares de pessoas

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Santo Antônio de Jesus foi tomada pelo clima junino no sábado, 20. A programação de São João movimentou a maior cidade do Recôncavo durante todo o dia e seguiu pela madrugada.

O bloco junino Anarriê Elétrico levou música e animação às ruas do município durante a tarde, enquanto o Espaço do São João recebeu milhares de pessoas que acompanharam as apresentações de artistas locais, regionais e nacionais. Destaque para a banda Mastruz com Leite e Mari Fernandez.

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À noite, os dois palcos do circuito receberam uma sequência de shows que manteve o público animado até o amanhecer. A programação contou ainda com apresentações de Serestão do Lopes, Selo de Amor, Del Feliz, Danniel Vieira, Gustavo Mello e Biel Oliveira.

“A cada ano que passa nós nos consolidamos, ainda mais, como o melhor São João da Bahia. É realmente um orgulho produzir um evento dessa magnitude”, afirmou Genival Deolino, prefeito de SAJ.

Entre os destaques da noite, Del Feliz levou ao palco a essência do autêntico forró nordestino, enquanto Danniel Vieira animou o público com sucessos do sertanejo. A banda Mastruz com Leite trouxe clássicos que marcaram gerações e celebrou a força do forró ao longo dos anos.

“O Mastruz com Leite é uma banda referência e é muito gratificante ver que, depois de tantos anos, nossas músicas continuam alcançando diferentes gerações”, destacou a banda.

Já a cantora Mari Fernandez celebrou o carinho do público, que permaneceu na festa até os últimos shows da programação.

“Eu trouxe um show à altura, preparado com muito carinho, para que todos possam se divertir bastante. Ainda dá tempo de chegar e se divertir com a gente, pois a noite é muito especial”, afirmou.

Festa até o dia 24

O São João de Santo Antônio de Jesus segue até o dia 24 de junho, reunindo atrações nacionais, regionais e locais em uma programação que valoriza a cultura nordestina e fortalece a tradição junina do município.

Além dos shows no Espaço do São João, a festa conta com atividades paralelas, como o Anarriê Elétrico, o Arrastão Vô Num Vô, o Forró das Crianças e o Forró da Inclusão, ampliando as opções de entretenimento para moradores e visitantes.

Programação do São João de SAJ:

21 de junho - Domingo

19h – Farol de Milha

20h - Sam e Kawan

21h30 - Netto Brito

23h - Estakazero

00h30 - Bruno & Marrone

3h30 - Filho do Piseiro

2h - Luziel

5h - Mara Ribeiro

22 de junho

19h - Astral A3

20h30 - Toque Dez

22h – Vitor Fernandes

23h30 - Matheus & Kauan

1h - Carol Souza

2h – Maiara e Maraísa

3h30 – Donas do Bar

4h30 - Kart Love

23 de junho

19h - Verena Santana

20h - Juliano SS

21h - João Gomes

22h30 – Gabriel Fidelis

00h - Michele Andrade

1h30 - Silvânia & Berg

3h – Flavio Leandro

4h15 - Neném Coração de Vaqueiro

24 de junho

14h – Fulô de Mandacaru - Anarriê

18h – Flor fo Nordeste

19h – Jogo do Brasil

Intervalo – Kaique Viana

21h – Chambinho do Acordeon

22h30 – Solange Almeida

00h – Dorgival Dantas

1h30- Henry Freitas

3h – Levi Barbosa

Calendário Junino