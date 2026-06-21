SÃO JOÃO
Com programação extensa, São João de SAJ recebe milhares de pessoas
Atrações movimentaram a maior cidade do Recôncavo durante todo o dia de sábado, 20
Santo Antônio de Jesus foi tomada pelo clima junino no sábado, 20. A programação de São João movimentou a maior cidade do Recôncavo durante todo o dia e seguiu pela madrugada.
O bloco junino Anarriê Elétrico levou música e animação às ruas do município durante a tarde, enquanto o Espaço do São João recebeu milhares de pessoas que acompanharam as apresentações de artistas locais, regionais e nacionais. Destaque para a banda Mastruz com Leite e Mari Fernandez.
À noite, os dois palcos do circuito receberam uma sequência de shows que manteve o público animado até o amanhecer. A programação contou ainda com apresentações de Serestão do Lopes, Selo de Amor, Del Feliz, Danniel Vieira, Gustavo Mello e Biel Oliveira.
“A cada ano que passa nós nos consolidamos, ainda mais, como o melhor São João da Bahia. É realmente um orgulho produzir um evento dessa magnitude”, afirmou Genival Deolino, prefeito de SAJ.
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Entre os destaques da noite, Del Feliz levou ao palco a essência do autêntico forró nordestino, enquanto Danniel Vieira animou o público com sucessos do sertanejo. A banda Mastruz com Leite trouxe clássicos que marcaram gerações e celebrou a força do forró ao longo dos anos.
“O Mastruz com Leite é uma banda referência e é muito gratificante ver que, depois de tantos anos, nossas músicas continuam alcançando diferentes gerações”, destacou a banda.
Já a cantora Mari Fernandez celebrou o carinho do público, que permaneceu na festa até os últimos shows da programação.
“Eu trouxe um show à altura, preparado com muito carinho, para que todos possam se divertir bastante. Ainda dá tempo de chegar e se divertir com a gente, pois a noite é muito especial”, afirmou.
Festa até o dia 24
O São João de Santo Antônio de Jesus segue até o dia 24 de junho, reunindo atrações nacionais, regionais e locais em uma programação que valoriza a cultura nordestina e fortalece a tradição junina do município.
Além dos shows no Espaço do São João, a festa conta com atividades paralelas, como o Anarriê Elétrico, o Arrastão Vô Num Vô, o Forró das Crianças e o Forró da Inclusão, ampliando as opções de entretenimento para moradores e visitantes.
Programação do São João de SAJ:
21 de junho - Domingo
- 19h – Farol de Milha
- 20h - Sam e Kawan
- 21h30 - Netto Brito
- 23h - Estakazero
- 00h30 - Bruno & Marrone
- 3h30 - Filho do Piseiro
- 2h - Luziel
- 5h - Mara Ribeiro
22 de junho
- 19h - Astral A3
- 20h30 - Toque Dez
- 22h – Vitor Fernandes
- 23h30 - Matheus & Kauan
- 1h - Carol Souza
- 2h – Maiara e Maraísa
- 3h30 – Donas do Bar
- 4h30 - Kart Love
23 de junho
- 19h - Verena Santana
- 20h - Juliano SS
- 21h - João Gomes
- 22h30 – Gabriel Fidelis
- 00h - Michele Andrade
- 1h30 - Silvânia & Berg
- 3h – Flavio Leandro
- 4h15 - Neném Coração de Vaqueiro
24 de junho
- 14h – Fulô de Mandacaru - Anarriê
- 18h – Flor fo Nordeste
- 19h – Jogo do Brasil
- Intervalo – Kaique Viana
- 21h – Chambinho do Acordeon
- 22h30 – Solange Almeida
- 00h – Dorgival Dantas
- 1h30- Henry Freitas
- 3h – Levi Barbosa
Calendário Junino
- 21/06 – Arrastão Vô Num Vô
- 21/06 – Forró das Crianças
- 24/06 – Arrastão Anarriê SAJ com Fulô de Mandacaru
- 24/06 – Forró da Inclusão
- 04 e 05/07 – São Pedro da Sapucaia
- 11 e 12/07 – São Pedro do Benfica