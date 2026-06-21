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Com programação extensa, São João de SAJ recebe milhares de pessoas

Atrações movimentaram a maior cidade do Recôncavo durante todo o dia de sábado, 20

Edvaldo Sales
Por
Atrações movimentaram a maior cidade do Recôncavo durante todo o dia de sábado, 20
Atrações movimentaram a maior cidade do Recôncavo durante todo o dia de sábado, 20 - Foto: Divulgação | Ananias Barreto

Santo Antônio de Jesus foi tomada pelo clima junino no sábado, 20. A programação de São João movimentou a maior cidade do Recôncavo durante todo o dia e seguiu pela madrugada.

O bloco junino Anarriê Elétrico levou música e animação às ruas do município durante a tarde, enquanto o Espaço do São João recebeu milhares de pessoas que acompanharam as apresentações de artistas locais, regionais e nacionais. Destaque para a banda Mastruz com Leite e Mari Fernandez.

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À noite, os dois palcos do circuito receberam uma sequência de shows que manteve o público animado até o amanhecer. A programação contou ainda com apresentações de Serestão do Lopes, Selo de Amor, Del Feliz, Danniel Vieira, Gustavo Mello e Biel Oliveira.

“A cada ano que passa nós nos consolidamos, ainda mais, como o melhor São João da Bahia. É realmente um orgulho produzir um evento dessa magnitude”, afirmou Genival Deolino, prefeito de SAJ.

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Entre os destaques da noite, Del Feliz levou ao palco a essência do autêntico forró nordestino, enquanto Danniel Vieira animou o público com sucessos do sertanejo. A banda Mastruz com Leite trouxe clássicos que marcaram gerações e celebrou a força do forró ao longo dos anos.

“O Mastruz com Leite é uma banda referência e é muito gratificante ver que, depois de tantos anos, nossas músicas continuam alcançando diferentes gerações”, destacou a banda.

Já a cantora Mari Fernandez celebrou o carinho do público, que permaneceu na festa até os últimos shows da programação.

“Eu trouxe um show à altura, preparado com muito carinho, para que todos possam se divertir bastante. Ainda dá tempo de chegar e se divertir com a gente, pois a noite é muito especial”, afirmou.

Festa até o dia 24

O São João de Santo Antônio de Jesus segue até o dia 24 de junho, reunindo atrações nacionais, regionais e locais em uma programação que valoriza a cultura nordestina e fortalece a tradição junina do município.

Além dos shows no Espaço do São João, a festa conta com atividades paralelas, como o Anarriê Elétrico, o Arrastão Vô Num Vô, o Forró das Crianças e o Forró da Inclusão, ampliando as opções de entretenimento para moradores e visitantes.

Programação do São João de SAJ:

21 de junho - Domingo

  • 19h – Farol de Milha
  • 20h - Sam e Kawan
  • 21h30 - Netto Brito
  • 23h - Estakazero
  • 00h30 - Bruno & Marrone
  • 3h30 - Filho do Piseiro
  • 2h - Luziel
  • 5h - Mara Ribeiro

22 de junho

  • 19h - Astral A3
  • 20h30 - Toque Dez
  • 22h – Vitor Fernandes
  • 23h30 - Matheus & Kauan
  • 1h - Carol Souza
  • 2h – Maiara e Maraísa
  • 3h30 – Donas do Bar
  • 4h30 - Kart Love

23 de junho

  • 19h - Verena Santana
  • 20h - Juliano SS
  • 21h - João Gomes
  • 22h30 – Gabriel Fidelis
  • 00h - Michele Andrade
  • 1h30 - Silvânia & Berg
  • 3h – Flavio Leandro
  • 4h15 - Neném Coração de Vaqueiro

24 de junho

  • 14h – Fulô de Mandacaru - Anarriê
  • 18h – Flor fo Nordeste
  • 19h – Jogo do Brasil
  • Intervalo – Kaique Viana
  • 21h – Chambinho do Acordeon
  • 22h30 – Solange Almeida
  • 00h – Dorgival Dantas
  • 1h30- Henry Freitas
  • 3h – Levi Barbosa

Calendário Junino

  • 21/06 – Arrastão Vô Num Vô
  • 21/06 – Forró das Crianças
  • 24/06 – Arrastão Anarriê SAJ com Fulô de Mandacaru
  • 24/06 – Forró da Inclusão
  • 04 e 05/07 – São Pedro da Sapucaia
  • 11 e 12/07 – São Pedro do Benfica
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