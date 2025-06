De graça! Caixa Cultural divulga programação junina

Prédio da Caixa Cultural, na Carlos Gomes, Centro de Salvador - Foto: Caixa Cultural/ Dodô Villar

O mês de junho chega com tudo na CAIXA Cultural Salvador. Em comemoração a uma das festas mais querida e aguardada pelos nordestinos, o São João, o espaço vai ofertar uma extensa e diversificada programação para públicos de todas as idades.

Durante o São João Sustentável, no formato Bailinho CAIXA, acontecerão contação de histórias, oficinas, encontros culturais, audiovisual e bate-papos, com temas de ecologia, sustentabilidade e inclusão digital.

As ações, que serão gratuitas, terão início já neste domingo, 1º, e serão desenvolvidas através do Programa Educativo CAIXA Gente Arteira. Os interessados devem realizar as inscrições através do site da CAIXA Cultural.

Programação na Caixa Cultural

Para abrir os festejos, a CAIXA Cultural traz uma programação voltada para o público infantil. No domingo, 1º, acontecerá a oficina "EcoFantoches: Educação ambiental através da Arte". A ideia é que os menores possam criar fantoches de animais da fauna brasileira que estão ameaçados de extinção, reutilizando materiais recicláveis de forma criativa e sustentável. Além disso, os participantes conhecerão mais sobre a importância da preservação ambiental e da proteção a espécies em risco. Serão 15 vagas para a ação, das 11h às 12h30.

Ainda no dia 1º, a contação de história "Um Carrinho Amigo do Meio Ambiente", de Sandra Aymone, promete abordar com leveza temas como sustentabilidade e respeito à natureza. O enredo do livro acompanha um simpático carrinho vermelho e um grupo de crianças curiosas e engajadas, que descobrem juntas a importância de cuidar do meio ambiente. A contação dessa mesma história também acontecerá no dia 08 de junho, das 10h às 12h.

E a programação para os pequenos seguem a todo vapor. No domingo, 8, a partir da 11h, vai rolar a oficina "Bora fazer gambiarra?" Serão disponibilizadas 20 vagas, que estão destinadas a crianças a partir de 10 anos. Reaproveitando materiais e utilizando princípios básicos de ciência, o objetivo é criar invenções ecológicas e expressivas, como a energia gerada por frutas e vegetais, desenvolvimento de esculturas e instalações artísticas com recicláveis.

Já nos dias 15 e 29, as crianças são convidadas a assistir ao filme WALL-E (2008), em sessões com capacidade para 15 participantes. A animação conta a história de um pequeno robô colecionador de relíquias, que vive no futuro distante do planeta Terra, coberto de lixo e abandonado pelos humanos. A exibição do longa no Mês da Sustentabilidade alerta para os impactos do consumismo desenfreado, do descarte irresponsável e da desconexão da humanidade com a natureza.

Para a galera da ´melhor idade', as ações terão início a partir do dia 8 com o projeto de Inclusão Digital para pessoas idosas. O foco é o uso de tecnologias que incentivam práticas sustentáveis e ampliam o acesso à arte, à cultura e à cidade. Serão abordados conhecimentos básicos da internet, aplicativos de comunicação, redes sociais e segurança digital. Os encontros acontecerão nos dias 06, 13, 20 e 27 de junho, das 15h30 às 17h. Serão disponibilizadas 20 vagas por sessão, para pessoas a partir de 60 anos.

São João

E o São João Sustentável segue com os baixinhos. O Dia de São João também será tema de atividades que serão realizadas aos domingos, nos dias 15, 22 e 29, das 10h às 11h. Nestas datas, haverá a contação de história "O Arraial da Bicharada", escrita por Cristiane Sousa. O livro celebra as festividades juninas e apresenta uma narrativa lúdica que combina com o clima das festas típicas, como as quadrilhas e o colorido das bandeirinhas. Cada apresentação terá 15 vagas para crianças a partir de 3 anos (com responsáveis).

Uma atividade, especialmente pensada para o público infantil, acontecerá no dia 21, em dois horários: das 10h às 12h e das 14h às 16h. Os participantes serão convidados a trazer peças de roupa usadas para customizar, transformando o que já se tem em figurinos únicos para a quadrilha.

Oficinas

No dia 14, às 9h, a oficina: Lixo é arte? Reciclar e recriar reunirá artistas, estudantes e interessados em arte e cultura para aprender como transformar materiais recicláveis e resíduos em expressivas criações artísticas, com duração de três horas. A atividade propõe ressignificar objetos que normalmente seriam jogados fora, dando a eles novos sentidos em arte, como fazia o renomado artista Vik Muniz, conhecido por suas obras feitas a partir de descartáveis. Serão 25 vagas para pessoas a partir de 14 anos.

"Máscaras da Alma: A Arte de Jayme Figura" dá sequência às oficinas, no dia 22, a partir das 11h. Os participantes serão convidados a criar máscaras inspiradas na obra do artista, que emprega a arte popular como forma de expressão, resistência e superação. Utilizando materiais como madeira, latas, papelão e outros reciclados, os participantes irão explorar texturas, formas e cores, com técnicas de pintura, colagem e assemblage.

Ao final, as obras criadas formarão uma pequena exposição coletiva em homenagem ao legado de Jayme Fygura, que retratava como a arte de rua pode mudar realidades e dar voz a comunidades. O curso terá 25 vagas.

Na última sexta-feira, 28, a oficina "Cartas à Baía de Todos os Santos" convida o público a uma experiência sensível e artística de conexão entre a natureza e a cultura marítima de Salvador. A proposta é a escrita criativa, onde os participantes redigem cartas endereçadas ao mar, inspiradas por histórias de pescadores, marisqueiras e artistas que circundam a orla da capital baiana.

Após o término da oficina, as cartas e ilustrações serão reunidas em um livro coletivo digital, podendo ser compartilhadas em redes sociais e na programação da CAIXA Cultural Salvador. Das 14h às 16h, o encontro será aberto a até 20 pessoas, entre professores, escritores, estudantes e interessados por literatura.

Diálogos

A atividade “Cultura, Sustentabilidade e Reflexão: A cultura e as mudanças climáticas”, que ocorrerá no dia 15, das 13h às 17h, vai promover um encontro formativo com gestores, produtores culturais, artistas e especialistas em meio ambiente. Em formato de podcast, o evento debaterá gestão ambiental no campo da cultura, com momentos de escuta, vivência artística, rodas de conversa e partilhas de experiências.

Com disponibilidade de até 70 vagas, o encontro será realizado no Salão Nobre do espaço CAIXA. Os participantes discutirão impactos das mudanças climáticas em comunidades tradicionais, culturas urbanas e patrimônios culturais tangíveis e intangíveis.

Já no dia 28, às 10h, a CAIXA Cultural promove um bate-papo educativo com o escritor Daniel Munduruku com o tema “Cultura e Sustentabilidade”. O autor é um dos principais nomes da literatura indígena contemporânea no Brasil e sua participação levará o público a refletir sobre o papel da ancestralidade, da oralidade e compreensão do mundo pelos povos originários, para construção de práticas educativas sensíveis e comprometidas com a preservação da vida.

A roda de diálogo estará aberta à participação de até 70 pessoas, com idade a partir de 16 anos. O público-alvo são educadores, estudantes, artistas, mediadores, pesquisadores e interessados em práticas decoloniais, culturas indígenas e questões socioambientais.

Serviço