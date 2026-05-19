Quem são os Santos Juninos? Veja as missas em Salvador

Abrindo oficialmente os festejos, Santo Antônio é um dos santos de maior devoção na Bahia - Foto: Reprodução

Falta pouco para um dos meses mais esperados pelos baianos. Junho está batendo à porta, trazendo não só o arrasta-pé do São João, mas também a força de uma devoção centenária. É tempo de preparar a celebração para os santos juninos, os verdadeiros anfitriões da festa que mobiliza a fé e a cultura de todo o país, especialmente nas tradições nordestinas.

Para além das bandeirolas e das fogueiras, os festejos de meio de ano são, em sua essência, uma homenagem a três figuras sagradas da tradição católica, cada um com sua importância, sua história e sua legião de devotos. Entenda quem é quem e qual a sua relevância para os festejos juninos.

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Santo Antônio: o casamenteiro e amigo dos pobres

Data de celebração: 13 de junho

Abrindo oficialmente os festejos, Santo Antônio é um dos santos de maior devoção no Brasil, especialmento na Bahia, que abriga a primeira igreja do país dedicada ao ícone, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Nascido em Lisboa e consagrado em Pádua, na Itália, o frade franciscano era conhecido por seus sermões poderosos e sua dedicação irrestrita aos mais pobres. Na cultura popular, no entanto, ele abraçou a fama de "santo casamenteiro".

É na véspera do seu dia que milhares de simpatias são realizadas por aqueles que buscam encontrar um amor ou fortalecer a união. Nas paróquias, a tradição é marcada pelas famosas "trezenas" e pela distribuição do pãozinho de Santo Antônio, que os fiéis guardam nas latas de mantimentos para que nunca falte comida em casa.

São João: o dono da festa

| Foto: Reprodução

Data de celebração: 24 de junho

O apogeu das celebrações ocorre no dia de São João, o santo que dá o título a todo o período festivo. João Batista era primo de Jesus Cristo e foi o profeta que o batizou nas águas do Rio Jordão. A tradição popular conta que sua mãe, Santa Isabel, acendeu uma grande fogueira no alto de um monte para avisar a Virgem Maria de que a criança havia nascido.

É justamente por essa passagem que a fogueira se tornou o maior e mais quente símbolo da noite de São João. Sua véspera é a noite mais longa, iluminada e barulhenta do mês, embalada pelo som da sanfona e pelas comidas típicas.

São Pedro: o p orteiro do céu

| Foto: Reprodução

Data de celebração: 29 de junho

Fechando o ciclo junino com chave de ouro, é a vez de São Pedro. Ele foi o apóstolo pescador que, segundo a tradição católica, recebeu de Cristo as chaves do Reino dos Céus. Por ser o "porteiro celestial", a crença popular atribui a ele o controle das chuvas, tão aguardadas pelos agricultores para garantir a boa colheita desta época do ano.

Além de ser o padroeiro dos pescadores, São Pedro também é reverenciado como o protetor das viúvas. A festa em sua homenagem costuma ser o último grande fôlego da temporada, o momento de queimar os últimos fogos e começar a sentir aquela saudade antecipada.





Onde acompanhar missas dos três santos em Salvador?

Santo Antônio

Igreja de Santo Antônio Além do Carmo - Endereço: Bairro de Santo Antônio Além do Carmo

Igreja de Santo Antônio da Barra - Endereço: Ladeira da Barra

Forte Santo Antônio da Barra (espaço que também sedia a trezena e missas) -Endereço: Largo do Farol da Barra

Santuário Santa Dulce dos Pobres (Obras Sociais Irmã Dulce) - Endereço: Avenida Dendezeiros do Bonfim

São João

Paróquia São João Batista - Endereço: Avenida Vasco da Gama, 263, bairro Vasco da Gama

Paróquia São João Evangelista - Endereço: Setor D, Rua H, s/n, bairro Mussurunga I

Paróquia São João Bosco - Endereço: Rua Prof. Soeiro, 2, bairro Pau Miúdo

São Pedro

Paróquia São Pedro (Igreja Matriz de São Pedro) - Endereço: Praça da Piedade, 11, bairro Piedade

Igreja de São Pedro dos Clérigos - Endereço: Largo Terreiro de Jesus, s/n, bairro Pelourinho