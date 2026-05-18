São João em Salvador ganha espetáculo infantil cheio de música

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Grupo Musiclauns apresenta o espetáculo junino em Salvador - Foto: Pedro Gomes

O clima de São João já começa a tomar conta de Salvador e uma das propostas mais diferentes da temporada promete transformar a manhã do dia 31 de maio em uma grande celebração junina para crianças e adultos.

O grupo Musiclauns apresenta o espetáculo Teretetê Musiclauns – São João na Varanda do Teatro Sesi, no Rio Vermelho, reunindo música, brincadeiras, contação de histórias e números inéditos inspirados nas tradições nordestinas.

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Além da apresentação temática, o evento também marcará o lançamento do EP 'O São João chegou?' nas plataformas digitais, incluindo o Spotify. A proposta mistura canções autorais, clássicos do período junino e paródias que exaltam ritmos tradicionais da cultura nordestina.



Espetáculo aposta em interação com o público

Conhecidos por unir música, humor e arte de rua, os Musiclauns transformam o espetáculo em uma experiência interativa voltada para toda a família.

Durante a apresentação, o público será conduzido por brincadeiras e momentos de recreação enquanto os personagens exploram ritmos tradicionais como xote, baião, xaxado, côco e galopes.

Segundo o palhaço e músico Zedispeto, a proposta do show é aproximar crianças e adultos das tradições juninas por meio da ludicidade e da música.

“É um espetáculo muito divertido porque, na história, faremos uma busca pelos ritmos, músicas e tradições do São João junto com os pequenos, passeando por xotes, baiões, xaxados, côcos, galopes, e trazendo as danças típicas da cultura junina. A gente costuma brincar que é um show para crianças de “todas as idades””, afirma.

A mistura entre palhaçaria, circo de rua e música é justamente uma das principais marcas do grupo, que costuma apostar em apresentações dinâmicas e recheadas de improvisos cômicos.

Grupo nasceu da mistura entre música e circo

Criado em 2018, o Musiclauns surgiu com a proposta de unir linguagens artísticas diferentes em espetáculos híbridos voltados para públicos de todas as idades. O repertório passeia entre canções autorais, cantigas populares e sonoridades que vão do baião ao rock’n roll.

Atualmente, o grupo é formado por Zédi Santos, Nelson Aguiar, Camila Souza, Diogo “Dimazz”, Carlos Cardoso e Matheus Bacelar, artistas com trajetórias ligadas à música, teatro, circo e educação artística.

As apresentações costumam combinar números musicais, jogos cênicos, histórias e momentos de participação do público, criando um formato que ultrapassa o conceito tradicional de espetáculo infantil.

Espaço temático

Além do show, outra atração preparada para o dia será a lojinha temática dos Musiclauns, onde crianças e adultos poderão se caracterizar para entrar ainda mais no clima da festa.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla. No primeiro lote, os valores são de R$ 50 para inteira e R$ 25 para meia-entrada. Crianças com menos de dois anos terão acesso gratuito ao evento.

Teretetê Musiclauns - São João