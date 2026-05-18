Série aguardada de super-heróis ganha trailer e estreia no streaming

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Lanternas estreia em agosto na HBO Max - Foto: Divulgação

A HBO divulgou um novo trailer completo de Lanternas, série inspirada no universo da DC que acompanhará Hal Jordan e John Stewart em uma investigação cercada de mistério, assassinatos e ameaças intergalácticas.

Além das novas cenas, a prévia também confirmou a data de estreia da produção, marcada para 16 de agosto de 2026 na HBO e HBO Max.

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A série será estrelada por Kyle Chandler no papel de Hal Jordan e Aaron Pierre como John Stewart, dois dos personagens mais conhecidos da Tropa dos Lanternas Verdes. O novo trailer mostra pela primeira vez com mais destaque os poderes dos heróis, além de antecipar o clima mais sombrio e investigativo da trama.



Mistério criminal será o centro da história

A produção acompanhará um jovem John Stewart e o veterano Hal Jordan enquanto os dois investigam um assassinato ocorrido no coração dos Estados Unidos.

Aos poucos, o caso começa a revelar conexões maiores envolvendo a Tropa dos Lanternas Verdes, organização conhecida por atuar como uma espécie de força policial da galáxia.

Segundo especulações já levantadas sobre a série, a vítima do crime seria um integrante da própria tropa, evento que acabaria colocando John Stewart no caminho do famoso anel capaz de criar construções feitas de luz verde.

O trailer também reforça o tom investigativo da produção, aproximando a série de um thriller policial com elementos de ficção científica e ação.

Guy Gardner aparece em novas cenas

Outro destaque da prévia é a participação de Guy Gardner, personagem vivido por Nathan Fillion. O herói aparece utilizando o uniforme clássico dos Lanternas Verdes e terá ligação direta com os acontecimentos da trama.

Nathan Fillion já havia interpretado o personagem anteriormente nos cinemas em Superman, e agora retorna ao papel em uma participação que promete expandir ainda mais a conexão do novo universo da DC comandado por James Gunn.

Além do trio principal, o elenco ainda conta com Garrett Dillahunt, Kelly Macdonald, Cary Christopher e Paula Patton. Já o vilão Sinestro será interpretado por Ulrich Thomsen.

Série reúne nomes importantes da televisão

Com oito episódios confirmados, Lanternas reúne profissionais conhecidos por produções de grande sucesso na televisão. A série é comandada por Damon Lindelof, criador de Lost e Watchmen, ao lado de Chris Mundy, de Ozark, e Tom King, roteirista conhecido pelos trabalhos nos quadrinhos da DC.

A expectativa em torno da produção cresceu justamente pela promessa de apresentar uma abordagem mais madura e investigativa para os heróis espaciais, fugindo do formato tradicional das histórias de super-heróis vistas recentemente no streaming.

Estreia já tem data marcada

Após meses de expectativa, a HBO confirmou oficialmente que Lanternas estreia em 16 de agosto de 2026. A série chegará simultaneamente à HBO e à HBO Max como uma das principais apostas da DC para os próximos anos.

Veja o trailer: