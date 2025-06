São João das Crianças traz programação ao Parque Costa Azul

- Foto: Divulgação

O Parque Costa Azul recebe nos dias 21 e 22 de junho o São João das Crianças 2025. Com entrada gratuita, o evento promove atividades culturais e lúdicas para o público infantil, com apresentações musicais, contação de histórias, oficinas, brinquedos infláveis, camas elásticas e quadrilha mirim.

No sábado, 21, a programação começa às 10h com “pinturinha” artística da Turma da Lara, que também realiza oficina criativa à tarde. Pela manhã, o evento conta com a contação de histórias “No forró animado da floresta tem xaxado”, com Thais Bomfim. À tarde, a diversão continua com a Quadrilha Mirim Forró do Luar, seguida pelo Arraiá do Tio Paulinho e o grupo Musiclauns. O Espaço Mágico comanda a recreação junina no parque.

No domingo 22, a programação se repete com a pinturinha a partir das 10h e oficina criativa no período da tarde. O palco recebe o espetáculo musical de Danilo Ramos, a Quadrilha Mirim Forró do Luar, o Arraiá do Stripulia e o show do grupo Canela Fina. A recreação junina com Van acontece às 16h30.